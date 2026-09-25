Cadillac F1 pouvait faire tellement mieux en qualifications, la Q2 manquée à cause des incidents en piste

Cadillac n’a pas réussi à concrétiser les progrès entrevus depuis le début du week-end lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont respectivement terminé 20e et 22e, tous deux gênés par des drapeaux jaunes au moment où ils tentaient d’améliorer leur chrono. Un résultat frustrant alors que l’équipe estime avoir réduit son retard sur le milieu de grille et que les modifications apportées à la monoplace de Bottas lui avaient enfin permis de retrouver un comportement satisfaisant.

Après une dernière séance d’essais libres productive, Cadillac abordait les qualifications avec l’espoir de confirmer sa progression sur le circuit urbain de Bakou.

Pérez avait notamment affiché un rythme encourageant tout au long du week-end, en exploitant les évolutions introduites par l’équipe en Azerbaïdjan. Mais sur un tracé où l’aspiration joue un rôle particulièrement important, Cadillac avait besoin d’une exécution parfaite pour espérer accéder à la Q2.

Cela n’a pas été le cas. Pérez estime que l’aspiration pouvait représenter environ six dixièmes au tour, un gain suffisamment important pour faire la différence dans une hiérarchie serrée.

"Nous nous attendions à mieux aujourd’hui. Nous avions besoin que tout tourne en notre faveur, particulièrement concernant l’aspiration, qui est assez puissante ici – environ six dixièmes – et nous en avions vraiment besoin."

"Nous n’avons pas obtenu l’aspiration comme nous l’avions prévu avec Valtteri et moi-même, cela n’a tout simplement pas fonctionné. Valtteri a rencontré un problème avec des drapeaux jaunes lors de son deuxième tour et a dû abandonner sa tentative, puis il a été arrêté au pont de pesée et je me suis retrouvé seul."

"Lors de mon dernier tour, j’ai rencontré un problème avec quelqu’un qui est sorti de la piste, donc j’ai dû abandonner ma tentative. Rien n’a tourné en notre faveur et nous avions vraiment besoin que tout soit parfait pour avoir une chance de passer en Q2."

"Demain, tout peut arriver et je pense que nous pouvons faire du bon travail et construire à partir de là."

La frustration est peut-être encore plus importante pour Bottas. Le Finlandais n’a pu compter que sur sa première tentative, son dernier tour ayant été compromis par un double drapeau jaune. Cette situation est d’autant plus regrettable que Cadillac avait effectué d’importants changements sur sa monoplace après des EL3 difficiles.

L’équipe a notamment modifié le fond plat et les suspensions avant les qualifications. Ces changements ont produit l’effet recherché : Bottas explique avoir enfin retrouvé une voiture fonctionnant comme il l’attendait.

Il n’a cependant pas eu l’occasion de transformer cette amélioration en résultat.

"Nous avons eu un double drapeau jaune à la fin de nos qualifications, donc seul le premier tour que j’ai effectué a réellement compté."

"C’est dommage parce que nous avons effectué de gros changements après les EL3, qui avaient été une séance difficile, et ces modifications nous ont beaucoup aidés. Nous avons changé le fond plat et les suspensions, donc la voiture donnait enfin l’impression de fonctionner comme elle le devait."

"C’est dommage que nous n’ayons pas pu en tirer le maximum. Nous avons réduit l’écart avec le peloton ce week-end et il devrait y avoir quelques opportunités pendant la course demain. Si vous parvenez à profiter de l’aspiration pour rester dans la zone permettant de dépasser, nous pouvons être dans le coup et nous battre."

Cadillac estime avoir réduit l’écart

Au-delà des positions brutes, Cadillac considère que son week-end a confirmé une nouvelle progression. Marcin Budkowski partage ainsi la frustration de ses pilotes.

Le directeur d’équipe souligne le rythme affiché par Pérez depuis le début du week-end et l’apport des évolutions introduites à Bakou.

"Après des séances d’essais positives à Bakou, nous ressortons des qualifications avec un peu de déception, car les choses n’ont pas vraiment tourné en notre faveur."

"Checo a affiché un rythme prometteur tout au long du week-end, en tirant le maximum des évolutions que nous avons apportées ici, mais nous n’avons pas réussi à le convertir en une bonne position aujourd’hui. Il a dû se battre pour trouver sa place en piste lors de sa première tentative, puis il a dû abandonner sa dernière tentative à cause des drapeaux jaunes."

"Nous avons effectué plusieurs changements sur la voiture de Valtteri pour les qualifications, qui l’ont rendu beaucoup plus satisfait de ses performances, mais son meilleur tour a été supprimé en raison d’un double drapeau jaune."

"Nous avons hâte de relever le défi du circuit urbain de Bakou et de disputer une course passionnante demain."

Pérez pénalisé de 3 places

Mise à jour à 17h31 : Pérez a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan, infligée par les commissaires de course suite à un incident impliquant Oscar Piastri lors des qualifications.

Durant la Q1 à Bakou, Piastri a été contraint de lever le pied alors qu’il effectuait un tour lancé - au niveau des virages 18, 19 et 20, en fin de tour - pour éviter la voiture de Perez, qui évoluait à une vitesse réduite.

Piastri roulait à environ 300 km/h tandis que Pérez, qui effectuait un tour de préparation, circulait à 248 km/h ; les commissaires ont établi que ce dernier avait été informé à deux reprises de l’arrivée de la McLaren.

Les instructions du directeur de course imposent aux pilotes de rester sur le côté droit de la piste lors des tours de préparation, mais Pérez ne l’a pas fait, zigzaguant pour faire monter ses pneus en température, ce qui a gêné Piastri.

Piastri a indiqué aux commissaires que, bien qu’il ait dû lever le pied, il n’avait pas subi de perte de temps significative.

Les commissaires ont jugé que l’incident ne présentait pas de caractère dangereux ; toutefois, compte tenu du fait que Pérez avait été averti deux fois de l’arrivée de Piastri sans respecter les consignes, et que Piastri avait été contraint de ralentir, ils ont conclu qu’il y avait bien eu gêne.

En conséquence, Perez a reçu une pénalité de trois places sur la grille, le faisant passer de la 19e à la 20e position, ce recul a été atténué par le fait que les deux pilotes Aston Martin ont écopé de pénalités moteur les reléguant en fond de grille. Valtteri Bottas échange donc sa position avec son coéquipier.

La nouvelle grille de départ du GP d’Azerbaïdjan :