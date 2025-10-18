Colapinto vers une prolongation avec Alpine F1 malgré une saison difficile

Franco Colapinto semble prêt à rester chez Alpine F1 pour 2026, selon les dernières informations qui ont circulé dans le paddock du Grand Prix d’Austin ce vendredi.

Les bruits de couloir rapportent que la confirmation du nouveau contrat de l’Argentin est attendue entre les Grands Prix du Mexique et du Brésil.

Cette nouvelle fait suite à la présentation par Alpine d’une livrée spéciale aux reflets jaunes éclatants à Austin, mettant en vedette le sponsor principal de Colapinto, Mercado Libre, le géant argentin du commerce électronique dont les couleurs apparaîtront lors des trois épreuves de la Formule 1 en Amérique du Nord et du Sud.

Pour Colapinto, cette prolongation représente une marque de confiance essentielle après des mois d’incertitude quant à son avenir. Mais cette bonne nouvelle intervient dans un contexte sportif morose, Alpine se trouvant en queue du classement des constructeurs en 2025 et peinant à être compétitive.

Gasly assume d’avoir soutenu de tout miser sur 2026

Pierre Gasly, qui a récemment obtenu la prolongation de son contrat avec l’écurie d’Enstone jusqu’en 2028, a reconnu les difficultés à Austin.

"On est conscients et on comprend les raisons des soucis que l’on rencontre cette année. On a fait le choix stratégique en début de saison de commencer à se concentrer très tôt sur 2026," rappelle toutefois le Français.

"On a arrêté le développement de cette voiture et quand on voit à quel point la grille est serrée avec 20 monoplaces en huit dixièmes, on paye un peu le prix de cette décision, mais ça devrait nous donner un avantage pour l’année prochaine."

Gasly admet ne pas avoir prolongé les yeux fermés pour autant.

"Ce n’est pas une décision qui a été prise immédiatement. J’ai eu besoin de certaines garanties de la part de l’équipe et ils ont su me les apporter. Il y a beaucoup de raisons de se montrer optimiste."

"J’ai soutenu l’équipe dans ce choix d’arrêter le développement en sachant bien que cela rendrait la saison difficile, même si c’est encore un peu plus compliqué que ce qu’on pensait. Mais je suis vraiment convaincu que cela nous mettra dans une bien meilleure position pour 2026. J’ai entièrement confiance dans l’équipe. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il y a une vraie dynamique qui s’installe."