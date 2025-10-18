McLaren pénalise l’un de ses pilotes mais assume de perdre comme en 2007

Quelques jours après avoir décroché un nouveau titre de champion du monde des constructeurs, McLaren aborde la fin de saison avec une confiance retrouvée.

L’équipe de Woking domine la hiérarchie, mais la tension reste vive entre ses deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, toujours en lice pour le championnat des pilotes.

Son directeur général, Zak Brown, revient sur la célébration du titre, la rivalité interne avec des sanctions imposées à Norris, la gestion du duo Norris–Piastri et les leçons tirées du passé, notamment de la fameuse saison 2007 qui pourrait se répéter avec un Max Verstappen plus en forme que jamais !

Vous avez de nouveau remporté le championnat des constructeurs. Comment s’est déroulée la fête à l’usine ?

Elle était formidable. Je suis très fier de notre équipe de course. C’était important. Bien sûr, nous avons un peu fêté cela pendant la course, mais le plus important, c’est que nous l’avons fait avec tous les hommes et toutes les femmes de McLaren, à l’usine. Car, bien sûr, l’équipe de course fait un travail formidable, mais elle ne pourrait pas le faire sans tout le monde au MTC. Ce fut donc une grande fête. Les deux pilotes étaient présents, puis nous avons rapidement enchaîné avec une journée familiale, ce qui était vraiment sympa de réunir les familles élargies, qui font également partie de l’équipe de course. Ce fut donc une très bonne semaine.

L’année dernière, vous avez remporté le championnat des constructeurs lors de la dernière course. Cette année, vous l’avez déjà empoché alors qu’il reste encore six courses à disputer. Cela a-t-il une incidence sur l’intensité qui règne dans le garage ce week-end à Austin ?

Non, rien n’a changé. Nous avons toujours couru à fond contre tous nos adversaires. Nos deux pilotes se livrent une bataille acharnée depuis l’Australie, et cela n’a pas changé. C’est formidable d’avoir remporté le championnat des constructeurs, mais cela ne change en rien notre façon de courir.

Belle transition. Maintenant que le championnat des constructeurs est dans la poche, cela change-t-il quelque chose à la façon dont vous allez gérer les pilotes ?

Non, absolument pas. Nous continuons comme d’habitude.

Vous avez tout de même confirmé des répercussions sportives pour Lando Norris, suite à ce qui s’est passé à Singapour. Vous n’avez pas voulu les divulguer mais pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces conséquences ?

Bien tenté ! Vous savez, au début de l’année, nous avons défini la manière dont nous voulons courir et nous affronter les uns les autres. Les « règles Papaya », dont tout le monde aime parler, se résument en gros à une seule règle : ne pas se toucher et ne pas se faire sortir de la piste. C’est donc assez simple, et cela a pris une dimension propre. Nous voulons simplement nous assurer que, même s’ils courent à fond, ils ne se percutent pas. Cela les mettrait en danger, ainsi que leur équipe. Nous avons donc convenu avec eux pendant l’intersaison de la manière dont nous allions gérer certaines situations. C’était un incident assez mineur, ce n’était clairement pas intentionnel. Nous travaillons donc sur différentes conséquences pour différentes situations. C’était une situation assez mineure, donc la conséquence est assez mineure.

Vous ne pouvez vraiment pas nous dire ce que vous entendez par là ?

Non. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Je pense que c’est une affaire privée entre nous. Je sais que tout le monde est curieux de savoir, mais les deux pilotes sont en excellente position. Nous voulons simplement les mettre dans une situation où ils peuvent continuer à se livrer une rude concurrence. Ce n’est pas facile d’avoir deux pilotes numéro un. Mais, vous savez, nous voulons que nos deux pilotes soient en lice pour le championnat, ce qui pose des défis plus difficiles à relever que si nous n’avions qu’un seul pilote et un deuxième pilote, comme nous l’avons vu au fil des ans. Nous sommes des compétiteurs. Nous aimons les voir courir, mais nous n’aimons pas les voir se heurter.

Vous ne voulez pas dévoiler les conséquences pour Lando, mais en termes d’avenir, quelles seront les conséquences et quel est l’objectif ? Voulez-vous redonner six points à Oscar ? Est-ce autre chose ? Quel est l’objectif des conséquences ?

Nous voulons simplement que les pilotes courent à fond et ne se touchent pas. C’est aussi simple que cela.

Considérez-vous ce championnat des pilotes comme une bataille intra-équipe, exclusivement entre vos pilotes, ou pensez-vous que Max Verstappen est toujours dans la course ?

Non, certainement pas juste entre nous. Max est toujours dans la course. Je pense que ce serait une grave erreur de penser que Max ne fait plus partie de ce championnat des pilotes à l’heure actuelle.

Oscar a déclaré qu’il ne souhaitait pas et ne s’attendait pas à un traitement préférentiel dans le championnat pilotes. Si Max devenait une menace plus importante dans ces dernières courses, pourriez-vous imaginer un scénario dans lequel vous imposeriez un traitement préférentiel à un pilote ? Ou exigerez-vous que les deux pilotes donnent leur accord à l’avance ?

Eh bien, je pense que nous prenons les courses une par une. On m’a souvent demandé de prédire l’avenir. Je pense qu’à l’heure actuelle, Max est trop proche pour que nous soyons rassurés. Lando est à une victoire, Oscar à un abandon. Nous avons vu ce qui s’est passé aux Pays-Bas, à quel point les choses peuvent changer rapidement. Nous nous concentrons donc uniquement sur ce week-end, où nous essayons de faire en sorte que nos pilotes terminent premier et deuxième de la course, et nous continuerons à évaluer la situation course après course. C’est donc un sport assez imprévisible. Mais dans la situation actuelle, nous allons donner aux deux pilotes les mêmes chances de remporter le championnat des pilotes.

L’exemple de 2007 revient souvent ces jours-ci, lorsque Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont perdu de manière retentissante le championnat face à Kimi Raikkonen. Est-ce que 2007 est mentionné dans vos discussions internes, et quelle leçon pouvez-vous tirer de l’expérience de McLaren à cette époque ?

Écoutez, c’est le risque, n’est-ce pas ? Si vous avez deux pilotes comme en 2007, où ils étaient à égalité de points et où Kimi les a battus de justesse... c’est ainsi et c’est ainsi que McLaren veut courir. Nous voulons avoir deux pilotes capables de remporter le championnat. D’un autre côté, lorsque vous arrivez en première et deuxième position, cela assure votre championnat constructeurs. C’est donc un sport difficile. Nous sommes des compétiteurs. Nous voulons courir. Nous voulons que les deux pilotes aient une chance de remporter le championnat, et cela comporte certains risques, comme en 2007. Mais nous en sommes tous conscients et nous sommes prêts à accepter cette éventualité.