Chez Williams, Vowles impose sa loi : pas de contacts, sous peine d’exclusion

James Vowles a lancé un avertissement à ses pilotes alors que Williams continue de tracer sa route vers le haut du classement de la Formule 1.

Williams connaît sa saison la plus compétitive depuis six ans et a vu ses performances s’améliorer en 2025, grâce à ses pilotes Carlos Sainz et Alex Albon qui sont chargées de faire briller l’écurie sur les circuits.

Travaillant ensemble dans une phase de reconstruction, le duo ne s’est pas encore engagé dans une bataille sur la piste, ce qui sera inévitable si la lutte pour les points se poursuit jusqu’aux podiums dans les années à venir.

Les dangers des batailles intra-équipe sont bien connus du directeur de l’écurie, James Vowles, qui a admis que le travail avait déjà commencé pour éviter une éventuelle explosion.

S’exprimant dans le podcast Beyond the Grid, Vowles a confirmé que Sainz et Albon avaient "laissé leur ego à la porte" et qu’il n’y avait "aucun défaut de style mâle alpha entre eux."

Répondant à une question sur la nécessité d’une gestion prudente de ses pilotes à l’avenir, le Britannique s’est dit confiant.

"Je suis convaincu que je peux créer une structure qui leur permettra de se motiver mutuellement, ainsi que l’équipe, tout en restant cohérents dans leur approche pour atteindre le résultat souhaité. J’en suis persuadé."

"Je m’appuierais davantage sur ce que nous avons appris à faire au cours des dernières années."

"Je pense que j’étais très inexpérimenté en 2014/2015. Nous n’avions pas une structure suffisamment solide et robuste pour gérer deux champions du monde potentiels chez Mercedes, ce qu’ils sont."

"J’ai énormément appris de cette expérience. Et nous avons beaucoup changé notre façon de gérer les choses en 2016, 2017, 2018 et même jusqu’en 2021."

"J’ai donc tiré profit de cette expérience, puis j’ai continué à apprendre depuis lors."

"Il y aura donc des améliorations. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, mais il y a certainement des améliorations à apporter dans la manière de travailler."

"Les pilotes de course professionnels sont comme tous les athlètes d’élite dans le monde. Ils veulent avoir quelque chose qui leur permette de repousser leurs limites, mais d’une manière qui leur permette de comprendre où se situent ces limites, afin que lorsqu’ils les dépassent, un mécanisme de correction soit en place."

"Le but n’est donc pas de les restreindre, mais de leur donner des limites qu’ils connaissent, en tant que sportifs, afin qu’ils puissent repousser leurs limites, tout en sachant où se trouvent ces limites, car sans guide, celles-ci pourraient être très différentes."

Cependant, Vowles s’est montré intransigeant sur les transgressions potentielles, confirmant que les contacts entre les monoplaces ne seraient pas tolérés et laissant entendre que les conséquences pour les pilotes seraient "désastreuses".

"Je pense que McLaren a également cette règle. La règle numéro un est de ne pas s’éliminer mutuellement. On ne se fait pas de mal. On ne se pousse pas hors de la piste."

"Nous sommes en F1 en tant qu’équipe, et l’équipe est plus importante qu’eux deux."

"Et si vous remportez un championnat ou que vous vous battez pour un championnat, c’est le résultat de notre travail collectif à ce moment-là, et non malgré le fait que nous travaillons tous ensemble."

"C’est en quelque sorte la règle fondamentale à ne pas enfreindre. J’ai parlé de 2016, ou de ce que j’ai appris, et ce que j’ai appris, c’est qu’il faut être très clair là-dessus, extrêmement clair, pour que les gens comprennent que lorsque vous dépassez cette limite, les conséquences sont désastreuses."

"La punition la plus sévère est de ne pas être dans la voiture la semaine suivante."

Vowles a confirmé que cette menace était tout à fait envisageable et prête à être mise à exécution.

"Si vous avez deux pilotes qui se poussent à bout, qui finissent par se percuter plus souvent qu’ils ne terminent une course, alors oui."