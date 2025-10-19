Le Grand Prix des États-Unis de F1 prolongé jusqu’en 2034

Le Grand Prix des États-Unis restera inscrit au calendrier de la Formule 1 pour la prochaine décennie après que le Circuit des Amériques (COTA) a accepté une nouvelle prolongation de huit ans.

Le nouvel accord garantit que l’événement restera à Austin, au Texas, jusqu’en 2034 au moins.

Le COTA a accueilli la F1 pour la première fois en 2012, relançant le Grand Prix des États-Unis après cinq ans d’absence.

Le circuit de 5,5 km, spécialement construit à cet effet, est rapidement devenu l’un des préférés des fans et des pilotes, apprécié pour son tracé technique et son ambiance animée.

L’événement de cette année a attiré une foule record d’environ 450 000 spectateurs tout au long du week-end. L’accord prolonge ce qui devait être un contrat expirant après la saison 2026.

"Depuis 2012, le Grand Prix des États-Unis n’a cessé de gagner en puissance et en popularité," déclare Domenicali aujourd’hui.

"Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Bobby Epstein et son équipe exceptionnelle à Austin, ainsi qu’avec le gouverneur Abbott, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans le développement de ce sport au Texas et au-delà."

Austin reste le circuit central de la F1 aux États-Unis pour les fans, alors que Las Vegas et Miami ont une image plus glamour. Grâce à ce nouvel accord, le COTA dépassera Watkins Glen en tant que circuit américain le plus ancien de l’histoire de ce sport.

"Nous sommes heureux que la Formule 1 ait trouvé sa place au Texas," ajoute Bobby Epstein, président du Circuit des Amériques.

"Grâce au soutien exceptionnel des fans, des équipes et des habitants du centre du Texas, le Grand Prix des États-Unis est devenu l’un des plus grands événements sportifs mondiaux sur un seul week-end, avec un impact économique annuel inégalé."