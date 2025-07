Ces fois où Ocon était très proche de signer pour Mercedes F1

Esteban Ocon a failli piloter pour Mercedes F1 en 2019 aux côtés de Lewis Hamilton. Après avoir perdu son baquet chez Force India, remplacé par Lance Stroll, il a été repêché par le constructeur allemand, qui a failli lui donner un volant de titulaire mais l’a finalement engagé comme pilote d’essai et de réserve pour un an.

"C’est sûr qu’à un moment donné, c’est toujours serré" dit-il. "La fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été très étranges : j’avais signé de nombreux contrats, mais pour diverses raisons politiques, je n’ai finalement pas eu de volant. Cela aurait pu être très différent. Cela aurait pu être une année 2019 très fructueuse, c’est dommage."

Soutenu par Mercedes quand il est arrivé chez Manor au milieu de la saison 2016, Ocon pense que si Nico Rosberg avait pris sa retraite fin 2017 ou 2018, le baquet aurait pu être pour lui, mais qu’il avait trop peu d’expérience après une demi-saison pour rejoindre un top team.

"En 2016, je n’ai fait qu’une demi-année et Nico a pris sa retraite. Si Nico avait pris sa retraite en 2017 à la fin de l’année, je suis presque sûr que les choses auraient probablement été différentes."

"J’étais censé avoir une bien meilleure année 2019 que celle que j’ai eue, même si j’ai beaucoup appris aux côtés de Mercedes. Les pilotes étaient performants en 2019, donc je comprenais tout à fait le fait que cela n’avait pas de sens pour moi d’arriver là parce que Valtteri [Bottas] et Lewis faisaient un excellent travail."

La déception qu’il garde de son passage chez Renault puis Alpine, où il a roulé pendant cinq ans, est surtout liée à la manière dont il n’a pas réussi à accorder sa vision avec celle de ses dirigeants, surtout vers la fin : "J’ai signé chez Renault et nous avions de grands espoirs."

"Mais nous connaissons la fin et la façon dont les choses se sont déroulées et comment certaines personnes n’avaient pas les mêmes idées que moi pour aller de l’avant et aider l’équipe à passer à l’étape suivante."

"Aujourd’hui, j’entre dans une équipe qui a une grande volonté de performance et d’amélioration, mais qui est très réaliste quant aux chances qu’elle a. Nous savons où nous en sommes et nous avons besoin d’une nouvelle équipe."

"Nous savons où nous en sommes et nous avons le bon état d’esprit. Nous devons juste construire une meilleure voiture pour pouvoir nous battre. Nous verrons l’année prochaine ce qu’il en est."

Celui dont la carrière est toujours gérée par Toto Wolff, directeur de Mercedes, explique qu’il n’aime pas du tout l’aspect politique et commercial du sport, mais qu’il a appris à s’y intéresser par obligation : "On ne peut faire que ce que l’on peut faire et que l’on contrôle."

"Le fait est que j’ai beaucoup appris sur cet aspect du sport. C’est le côté du sport que je déteste. C’est le côté du sport que je déteste, c’est tous ces politiciens au sommet qui ont le pouvoir."

"Nous sommes les athlètes de ce sport, évidemment. Nous avons deux mentalités très différentes. Mais il faut jouer avec. Il faut jouer avec cela pour en tirer le meilleur parti. J’étais complètement écarté de cette conversation jusqu’à ce que cela se produise en 2019."

"Maintenant, je suis beaucoup plus impliqué dans toutes ces décisions. J’ai la même équipe depuis 2012, peut-être même avant 2010. Ce sont les mêmes personnes qui gèrent ma carrière, ce qui est très bien. Je suis beaucoup plus impliqué dans ces conversations et je sais ce qui se passe."

Chez Haas F1, il n’est pas candidat au titre ou à des victoires, mais le Français ne désespère pas d’être dans cette position à l’avenir : "Il est évident que nous savons ce que nous avons à faire cette année, mais en Formule 1, on ne sait jamais ce qui peut arriver."

"Mon travail consiste à faire de mon mieux avec la voiture que j’ai. Et j’espère qu’un jour, j’aurai la chance de me battre pour des titres mondiaux" poursuit le Français, qui reste convaincu qu’il peut avoir un titre mondial et veut garder cet état d’esprit.

"Il ne changera jamais. Je pense que le jour où vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas gagner, je pense que c’est le jour où vous devez prendre votre retraite. Je n’accepterai jamais que je ne peux pas gagner parce que je sais que je peux le faire."

"Je sais que j’ai battu beaucoup de gars dans le passé qui se battent au sommet aujourd’hui. J’ai gagné une course, j’ai donc montré que j’en étais capable. Je sais que je peux le faire, mais ce n’est pas pour tout de suite. Nous le remettrons plus tard sur la table. Je sais que je peux le faire, alors je ne devrais jamais accepter l’inverse."