Aron a un ’objectif simple’ mais s’inquiète pour son avenir

Paul Aron espère trouver un poste de titulaire en Formule 1 prochainement, mais il veut en attendant réussir à aider Alpine F1, dont il est le réserviste, à progresser et à faire des opérations de communication.

"Mon objectif cette année est simple" a-t-il déclaré à PlanetF1. "Je veux obtenir une place de pilote à plein temps, et je ne suis pas pressé. Je n’en ai pas besoin cette année, mais je le veux, au plus tard, pour l’année prochaine."

"Tout ce que je fais cette année va dans ce sens. En tant que pilote de réserve chez Alpine, mon rôle est de rester prêt et, en cas de blessure d’un pilote, d’être à jour pour le remplacer. En plus de cela, je dois travailler sur le simulateur et faire des choses comme ça, venir à Goodwood, etc."

"Mais en même temps, mon objectif est de trouver une place à plein temps. Donc, quoi que je fasse, j’essaie de le faire le mieux possible. Je pense qu’Alpine est très satisfait de ce que j’ai montré, mais il est évident que le reste du monde n’a rien vu de moi parce que je n’ai pas participé aux séances officielles."

L’Estonien pense qu’il a la malchance de ne pas être aussi bankable que ses rivaux pour des baquets, y compris à Enstone : "Je pense qu’en général, mon nom n’est pas aussi médiatisé que celui d’autres personnes,

"Alors chaque fois que j’ai l’occasion d’être devant les grands yeux, c’est bon pour moi, parce que c’est plus d’exposition. Mon nom est connu d’un plus grand nombre de personnes et je suis plus présent lorsqu’il est question de sièges de course et d’autres choses de ce genre.

"C’est important, surtout à cette période de l’année où la pause estivale approche, et nous savons tous qu’en F1, beaucoup de choses se décident pendant la pause estivale. Avec ces EL1, c’est très simple. J’essaie simplement de faire le meilleur travail possible."

"En fin de compte, je ne contrôle pas le plan de marche que j’obtiens. Je ne contrôle pas les modes moteurs que nous utilisons. Je ne contrôle rien de tout cela, donc on me donne un plan et je dois le suivre du mieux que je peux. L’autre règle est qu’il ne faut surtout pas endommager la voiture."

"En tenant compte de toutes ces choses, j’essaie d’être le plus rapide possible et de montrer le plus de potentiel possible, parce que ce sont les seules occasions que j’ai cette année d’être devant les grands écrans et d’être exposé à un public plus large. C’est une opportunité très importante pour moi."

Il se félicite d’avoir aussi des Essais Libres prévus avec Sauber, dont un fait à Silverstone (en bas) : "Tout kilométrage dans une voiture de Formule 1 est utile. Le fait que j’ai obtenu deux EL1 supplémentaires, grâce à Sauber, est une bonne chose pour moi, plus de kilomètres et plus de kilomètres sur des circuits différents."

"Je pense que c’est toujours un avantage de conduire des voitures différentes, mais en même temps, je ne vais pas les conduire sur les mêmes circuits, et les conditions seront très différentes, et il sera toujours difficile de faire des comparaisons."

"De plus, je dois faire preuve d’équité entre les équipes, car Alpine a été très gentille de me prêter à une équipe rivale pour faire quelques FP1, et Sauber a été très gentille de l’accepter et de s’intéresser à elle. Donc, en même temps, je dois être juste et essayer de jouer le mieux possible pour les deux équipes."