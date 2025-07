Lawson se félicite d’une ’montée en puissance progressive’

Liam Lawson est heureux d’avoir réussi à marquer des points et à se relancer, après un début de saison compliqué, y compris lorsqu’il est revenu chez Racing Bulls. Ecarté de Red Bull après seulement deux courses, le Néo-Zélandais se sent mieux et progresse pas à pas, comme il l’explique.

"Il n’y a pas eu d’avancée soudaine, juste une montée en puissance progressive" détaille Lawson. "Dès le premier triplé de courses, la vitesse était bonne. Ce n’était pas génial, mais c’était assez bon. Depuis, la situation est plutôt bonne."

"Nous sommes allés sur de nombreux circuits. À Monaco, nous étions très forts en essais ; à Barcelone, nous étions forts en essais ; au Canada, nous étions forts en essais. Ensuite, vous passez aux qualifications et les petits détails font la différence."

"Ce n’est pas suffisant, parce que les résultats ne sont pas assez réguliers, mais la vitesse elle-même est assez bonne. La raison pour laquelle l’Autriche a été un très bon week-end était évidemment d’avoir cette quantité de points, et je pense que cela a montré un peu de ce qui a été construit pendant un certain temps, mais aussi ce qui doit être fait plus fréquemment."

Il explique que ses difficultés venaient notamment du fait que le moindre écart est fatal en termes de nombre de positions : "La F1 en général est très, très serrée en ce moment, ce qui nous met la pression, ainsi qu’à l’équipe, pour apporter le meilleur package possible à une course."

"Si vous arrivez sur un circuit et que votre voiture est loin d’être à la hauteur, et que vous essayez de la poursuivre, tout le monde s’améliore. C’est tellement serré que nous essayons juste de trouver un demi-dixième ici et un demi-dixième là."

"Jusqu’aux deux derniers virages du tour, vous êtes en position de passer en Q2, et une petite chose, une minuscule erreur, peut vous éliminer. Vous perdez un ou deux dixièmes et vous vous retrouvez éliminé."

"La voiture a toujours été très performante ces derniers temps. Je pense que nous sommes dans une bonne position et nous essayons simplement de maintenir cette trajectoire vers le haut."

Désormais, lui et Racing Bulls visent la régularité, plus que des résultats positifs de temps à autre : "Je pense que pour nous, il s’agit simplement de faire plus souvent de bonnes courses - pas des courses ponctuelles."

"C’est très, très difficile, surtout en milieu de peloton, où l’on essaie de prendre l’avantage sur tous les autres. Vous vous battez souvent pour [quelques] points à l’arrière du top 10, et de temps en temps, quand tout va bien, vous avez un week-end autrichien, mais c’est très difficile d’y arriver tout le temps."

"Je dirais que ce que nous recherchons, c’est une série régulière de points, afin d’avoir moins de ces week-ends où il y a de petits problèmes, où l’on est éliminé en Q1 et ce genre de choses."