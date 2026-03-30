’Cela aurait pu être bien pire’ : Komatsu est heureux de voir Bearman indemne

Haas F1 continue à tenir sa quatrième place au championnat grâce au point inscrit par Esteban Ocon au Grand Prix du Japon. Mais pour l’équipe américaine, l’essentiel était ailleurs après l’énorme accident d’Oliver Bearman.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, est heureux de voir son pilote s’en sortir indemne après un gros choc, dans un incident avec Franco Colapinto qui a envoyé la VF-26 du Britannique hors piste.

"Avant toute chose, je suis content qu’Ollie aille bien. Le choc a été violent et il est vraiment déçu. La vitesse à laquelle il s’est rapproché de Franco était impressionnante, proche de 50 km/h, et c’était un moment assez effrayant, mais je suis heureux qu’il s’en soit sorti indemne" a déclaré Komatsu.

"Avant le virage 13, Franco avait toujours une conduite régulière, ce n’est absolument pas de sa faute. Au tour précédent, sa vitesse était exactement la même, donc on savait à quoi s’attendre."

"On s’engage davantage dans ce virage, donc même avec des tours normaux, on avait 20 km/h de plus. C’est pour ça qu’il a voulu tenter le coup. Il a ensuite utilisé le bouton de boost, ce qui a entraîné une différence de vitesse de 50 km/h. La FIA a confirmé que le chiffre exact était de 45 km/h."

"Comme vous l’avez sûrement vu sur les images embarquées, la vitesse de rapprochement était énorme et il l’a mal évaluée. C’est un point que nous avons abordé avec ce règlement : la vitesse de rapprochement peut poser problème. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé."

"Bien sûr, il s’en veut, il se dit : ’J’aurais dû faire mieux, il n’y a pas d’excuse’. Mais quand on y pense, cette différence de 50 km/h est considérable. C’est une leçon, et nous en discuterons certainement pour l’avenir, afin de nous améliorer. Je suis juste content qu’il n’ait pas été gravement blessé. Il a violemment heurté son genou, mais il va bien."

Malgré le fait que Bearman se juge coupable d’une erreur, le Japonais refuse de le blâmer : "Honnêtement, le mot ’erreur’ est fort. On pourrait parler d’une petite erreur d’appréciation, mais cette vitesse d’approche est effrayante."

"Quand je regarde le tour précédent au GPS, c’est tout à fait compréhensible et la bonne décision de tenter le coup à ce moment-là, mais c’est tout de même impressionnant. Ce n’est que la troisième course avec cette réglementation, donc c’est une situation inédite pour lui. Je ne parle même pas d’erreur."

"C’est simplement un point dont nous devons être conscients en tant que communauté F1 et réfléchir à ce que nous pouvons améliorer pour éviter ce genre de situation, car cela aurait pu être bien pire. Je suis donc vraiment soulagé qu’il ne se soit rien cassé. Son genou a été violemment frapper le cockpit, mais ce n’est rien de grave."

Komatsu se félicite du point inscrit par Ocon et de la très bonne course du Français : "Côté course, on a pris un bon départ. Notre rythme n’était pas optimal, mais je pense qu’on a gagné de belles places dans les premiers tours et Esteban a été très performant."

"C’est dommage que la voiture de sécurité soit intervenue au mauvais moment pour Esteban, car on a perdu deux positions. Il a réussi à en regagner une, mais il n’a pas pu dépasser Lawson, ce qui est vraiment dommage."

Après trois courses, Haas est toujours quatrième du classement, et les performances ont globalement été satisfaisantes : "Je pense qu’on peut tirer beaucoup d’enseignements de cette course et des précédentes."

"C’est bien qu’avec cette nouvelle réglementation, en tant que plus petite équipe, on ait marqué des points à chaque course, ce qui est très positif. On est toujours quatrièmes au championnat, ce qui est incroyable, avec 18 points.

La compétition est vraiment intense entre la quatrième et la septième place, il n’y a que quatre points d’écart, donc je pense qu’il faut profiter au maximum du mois d’avril pour analyser tout ce qu’on a appris jusqu’à présent afin d’affiner nos opérations, d’améliorer la voiture et de comprendre comment on peut être plus performants à chaque sortie."

"J’ai vraiment hâte d’être à Miami. Bravo à tous pour le début de la saison ! Profitons de ce temps pour nous ressourcer et nous reconcentrer."