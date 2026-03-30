Leclerc explique sa bataille très, très stratégique avec Russell

Charles Leclerc a sécurisé un nouveau podium pour Ferrari, ce dimanche à Suzuka.

Il s’en est fallu cependant de peu, puisque la Mercedes F1 de George Russell klaxonnait derrière le Monégasque en fin d’épreuve !

Comment donc le pilote Ferrari a-t-il fait pour tenir, derrière lui, la voiture la plus rapide du plateau ? Charles Leclerc se le demandait lui-même apparemment après l’épreuve ! Il donne d’ailleurs quelques détails sur le niveau stratégique des batailles en course cette année…

« Je ne sais pas. C’était assez serré à certains moments, et ils ont aussi été assez malins parce que son ingénieur lui donnait des indications à la radio. Mon ingénieur me rapportait ce que le sien disait, mais il faisait ensuite le contraire et cela m’a mis pas mal sous pression. »

« À un moment donné, on m’a dit : "Oh, on lui dit de tout utiliser dans la ligne droite opposée", ou vice versa, ou peut-être dans la ligne droite principale, et puis pendant quatre tours d’affilée, il faisait exactement l’inverse. J’ai donc compris assez vite et j’ai pu me défendre. À un instant précis, je me suis fait surprendre dans le dernier virage, mais ce fut une course plutôt amusante. »

« Malheureusement, nous avons manqué d’un peu de chance avec la voiture de sécurité au mauvais moment. Cela n’aurait pas changé notre course de manière significative, mais cela a indéniablement rendu notre deuxième relais un peu plus difficile. »

2e à la fin du premier tour, derrière Oscar Piastri, qu’a pensé Charles Leclerc à ce moment ? Estimait-il que la victoire était même possible ?

« J’étais content. Ensuite, je me concentrais évidemment sur Oscar, mais il était vraiment très fort, surtout dans le premier tour. J’ai été très surpris de voir à quel point il s’est échappé. Après cela, j’ai simplement essayé de rester aussi près de lui que possible, mais il avait un peu plus de rythme et l’air propre faisait une grande différence. J’essayais simplement de patienter pour la suite de la course, mais l’occasion ne s’est pas présentée. »

Durant la pause printanière forcée, Ferrari va surement peaufiner d’importantes évolutions. Qu’est-ce que doit prioriser l’équipe de Maranello selon Charles Leclerc ?

« En prenant un peu de recul sur ces trois premières courses, il y a une chose évidente que nous devons améliorer, et c’est très certainement l’unité de puissance. Mais nous ne pouvons évidemment rien apporter à Miami. »

« Il n’y a pas que cela, et dans une année comme celle-ci, tout est très nouveau. Le rythme de progression de chaque équipe est massif, il y a donc bien plus que la simple unité de puissance. Il y a la mise en température des pneus dans la bonne fenêtre, l’aérodynamique, le châssis... et là-dessus nous allons travailler d’arrache-pied pour essayer de combler l’écart autant que possible avec Mercedes et espérer garder McLaren derrière nous, et ensuite nous verrons. »

« L’unité de puissance est peut-être notre principale faiblesse, mais beaucoup d’autres éléments peuvent vraiment influencer les choses et nous aider à combler l’écart d’ici là. »