Les pilotes de F1 comprennent que Verstappen cherche des courses ’rafraichissantes’ en GT

Max Verstappen a fait les gros titres le week-end dernier alors qu’il n’y avait pas de Grand Prix de F1, car il est allé rouler au Nürburgring pour obtenir la licence lui permettant de disputer des compétitions sur la Nordschleife, dont les redoutables 24 Heures du Nürburgring.

Un engagement que l’on ne voit pas souvent de la part d’un pilote de Formule 1, et qui a impressionné ses pairs, même si certains se sont déjà amusés à rouler hors de la catégorie reine pendant une saison.

"En ce moment, je ne dirais pas non à essayer différentes voitures d’ici la fin de l’année. Mais en général, en tant que fan et passionné de sport auto, si tu as l’opportunité ou l’environnement pour faire ce genre de choses, c’est clairement quelque chose de très excitant" reconnait Pierre Gasly.

"Ça dépend un peu de ta concentration et du temps que tu peux consacrer à ce type d’activités. Mais à l’avenir, c’est clair que j’aimerais essayer d’autres circuits, d’autres catégories, juste pour le plaisir, pour le pur plaisir personnel."

Nico Hülkenberg salue l’implication de Verstappen et connait bien cette envie de voir d’autres choses, lui qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2015 avec Porsche pendant une saison avec Force India : "C’est vraiment honorable de voir à quel point il aime la course, le temps qu’il y consacre."

"La F1, les simulateurs, les GT, c’est un passionné à 100 %, engagé à fond, 24h/24, il vit et respire la course. Je trouve ça admirable. Je l’ai fait, j’en ai eu un aperçu en 2015, c’était un peu différent, bien sûr, mais est-ce que je voudrais le refaire aujourd’hui ? Je ne suis pas sûr. À l’époque, c’était fun. Mais oui, chapeau à Max."

Et l’Allemand de confirmer qu’effectuer des courses dans un autre championnat n’est pas forcément une distraction négative : "C’était très rafraîchissant. Une distraction positive. C’est un environnement de course différent. J’ai fait quelques essais, puis deux week-ends de course."

"Donc ce n’était pas très prenant sur l’année, juste quelques mois. Mais c’est toujours intéressant d’explorer d’autres choses. On apprend toujours. Ce ne sont pas toujours des leçons applicables directement à la F1, mais si je regarde en arrière, faire Le Mans a été un succès, et ça n’a pas nui à mes performances en F1. Au contraire, je pense. Donc c’était très fun."

Oscar Piastri apprécierait cette idée, mais avec une saison de Formule 1 actuelle, c’est compliqué, surtout pour lui qui joue le titre actuellement : "Peut-être dans le futur. Pour l’instant, je suis content là où je suis. Mais potentiellement à l’avenir. Pour moi, le plus important serait de respecter cette opportunité à sa juste valeur."

"Courir au Mans, ou au Nürburgring, ou ailleurs, ce ne serait pas très sage de sauter directement dans une course sans préparation. Il faudrait faire quelques tours d’essai avant. En ce moment, durant la saison de F1, il est difficile de trouver ce temps-là. Donc probablement pas dans un avenir proche."

Liam Lawson n’a jamais couru sur la Nordschleife, mais il a déjà testé des voitures de GT et a déjà roulé sur la boucle Nord du Nürburgring à l’époque où lui et Alex Albon roulaient en DTM : "C’est quelque chose, surtout ce circuit-là. Je ne l’ai jamais fait en voiture de course, seulement en voiture de route."

"J’ai couru sur le circuit GP en DTM, mais avec Alex Albon, on a pris deux voitures de location, on s’est appelés sur WhatsApp, et on a fait la course autour de la Nordschleife, c’était plutôt sympa."

"C’est un circuit incroyable, il n’y a rien de comparable ailleurs dans le monde, c’est très original, et ça le rend spécial. En général, Max adore la course, c’est très clair. Il aime rouler sur son simulateur, et dès qu’il a une pause, on dirait qu’il va sur un autre circuit pour tester ou conduire d’autres voitures, et c’est plutôt cool pour lui."

"J’ai adoré ma saison en DTM. Les courses sont très disputées, très excitantes. En tant que pilote, tu es beaucoup plus proche des autres en piste, tu ressens vraiment l’intensité. En F1, c’est très difficile de ressentir ça. Donc oui, c’est excitant."

Lance Stroll avait couru aux 24 Heures de Daytona entre sa première et sa deuxième saison en Formule 1. Même si c’était avant le début de saison, il avait apprécié cette expérience : "Oui, c’est cool."

"Pour nous, pilotes, c’est fun de changer de discipline et de se challenger d’une manière différente. C’est sympa de ressentir des voitures différentes, de découvrir d’autres styles de course."

"Mon expérience en endurance était vraiment fun, surtout le fait de partager la voiture, à part quand tu te réveilles à 3h du matin avec une demi-heure de sommeil et que tu dois rouler pendant trois heures. C’est rude, clairement, mais c’est une belle expérience. C’est cool de changer de discipline et d’essayer de nouvelles choses."

Enfin, Andrea Kimi Antonelli a déjà roulé avec des voitures de GT, et il comprend l’envie de Verstappen de rouler souvent avec : "Je conduis déjà pas mal de voitures GT grâce à mon père, il a une équipe de course, donc je conduis assez souvent des GT."

"Même si c’est une voiture différente, ça reste un très bon entraînement pour améliorer ses compétences, il faut s’adapter à un autre type de voiture. Les GT ont un comportement très différent des F1."

"Quand je roule en GT, j’essaie de me challenger et de monter en rythme aussi vite que possible. J’ai aussi fait une course il y a deux ans en GT, c’était une expérience différente mais très fun. Donc peut-être que je le referai à l’avenir, pourquoi pas ?"