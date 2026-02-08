Cadillac, McLaren, Aston Martin F1 : les trois présentations à suivre ce lundi

C’est la dernière ligne droite pour les lancements des Formule 1 de 2026 avec une journée de lundi très riche, avec pas moins de trois équipes au programme.

Il faudra se lever très tôt pour la première d’entre elles : Cadillac F1. La livrée de la toute première monoplace de l’équipe américaine sera dévoilée cette nuit lors du Super Bowl, à travers un spot publicitaire télévisé diffusé pendant la rencontre.

Pour les Européens, c’est donc une découverte attendue aux environs de 3 à 4h du matin selon le déroulement du match. Le clip sera publié sur la chaîne YouTube officielle de Cadillac F1, ainsi que dans un premier article sur notre site. Suivront quelques dizaines de minutes plus tard un deuxième article avec les premières déclarations et la galerie de photos.

Si vous ne vous levez pas, le rattrapage se fera au petit déjeuner... mais aussi à partir de 11 heures ! Cadillac F1 enverra son dossier de presse et de nouvelles photos : les premières images de la livrée en piste seront dévoilées, prises lors de la journée de tournage que l’équipe fait à Bahreïn avec ses couleurs définitives avant les essais qui débuteront mercredi.

Ensuite, viendra la 2e présentation officielle de la journée, celle des champions du monde en titre, McLaren F1. L’équipe a mis en piste sa MCL40 à Barcelone dans une livrée provisoire avant de révéler, à 16 heures ce lundi, ses couleurs définitives. Sans grande surprise, la dominante restera orange papaya mais McLaren a promis quelques évolutions notables pour sa nouvelle F1. Le live de McLaren sera à suivre sur YouTube sur notre site ou en cliquant ici.

Et le compte à rebours avant la nouvelle saison se finira du côté des présentations avec une spectaculaire soirée du côté d’Aston Martin F1 à Ithra, le centre culturel mondial de Dhahran, en Arabie saoudite.

Là aussi, l’événement sera diffusé en direct sur internet, à partir de 20h, et sur notre site.

Aston Martin promet "une expérience véritablement cinématographique qui offrira aux fans et aux médias une soirée mémorable, avec une intervention d’Adrian Newey, des présentations techniques d’Aramco, Honda et Valvoline, la musique de l’univers de Hans Zimmer interprétée par Jodok Vuille et une intervention de l’actrice Kaya Scodelario. Le point culminant du spectacle dévoilera le look de l’équipe pour 2026, avec la présentation de la livrée de l’AMR26 pour la saison à venir."

Adrian Newey, directeur technique et directeur de l’écurie, commente : "Notre équipe reste pleinement concentrée sur les derniers préparatifs pour l’AMR26 à Bahreïn, avant les essais de la semaine prochaine. Nous avons hâte d’accueillir nos partenaires, nos invités, nos fans et les médias à Ithra pour dévoiler notre livrée 2026 lors d’une soirée qui s’annonce spectaculaire."

A noter que lundi et mardi, certaines monoplaces comme l’AMR26 ou la MCL40 feront une journée de tournage promotionnel à Bahreïn puisque toutes les équipes ont rendez-vous pour les trois premiers jours d’essais officiels de mercredi à vendredi.