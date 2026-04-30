Bottas : les pilotes F1 ont validé les ajustements... via WhatsApp !

Dans le paddock du Grand Prix de Miami, il semble déjà que les ajustements apportés aux règles 2026 semblent faire consensus. Et fait notable, les pilotes eux-mêmes ont été directement impliqués dans les discussions jusque dans leur groupe WhatsApp.

Pilote Cadillac, Valtteri Bottas a révélé que les acteurs de la grille avaient échangé et même voté entre eux sur certaines orientations, à la suite des préoccupations soulevées ces dernières semaines autour des nouvelles monoplaces.

Parmi les changements décidés après plusieurs réunions entre les parties prenantes en avril figurent une réduction de la recharge en qualifications, une augmentation de la puissance en phase de super-clipping, tout en réduisant sa durée, un plafonnement du boost à 150 kW, ainsi que des aides visant à limiter les problèmes au départ des courses.

Des ajustements qui ont été tous adoptés et que Bottas juge globalement pertinents, notamment en matière de sécurité et de gestion énergétique.

"Tous les nouveaux ajustements des règles ont du sens," a-t-il expliqué. "Je pense que c’est la bonne direction pour essayer de réduire les écarts de vitesse en approche des virages, peut-être avec un clipping un peu moins agressif en fin de ligne droite, donc ça a du sens."

Le Finlandais fait ici référence à des situations critiques observées en piste, notamment après le violent accident de 50G subi par Oliver Bearman à Suzuka, lorsqu’il s’est retrouvé sur sur le chemin de l’Alpine F1 roulant lentement de Franco Colapinto. Un épisode qui a renforcé la nécessité de mieux encadrer les différences de vitesse et l’exploitation de l’énergie électrique.

Malgré tout, Bottas tempère l’ampleur de ces évolutions : "Je pense que c’est encore un pas qui n’est pas totalement suffisant, mais un pas dans la bonne direction."

Interrogé sur la possibilité d’introduire des changements plus radicaux durant la pause de cinq semaines avant Miami, le pilote s’est montré prudent, conscient des équilibres compétitifs en jeu.

"On pourrait faire des changements plus importants, mais en même temps, ce qui est délicat, c’est que je comprends qu’on ne veuille pas pénaliser les équipes qui ont bien travaillé."

"On ne veut pas faire des modifications qui changeraient la hiérarchie ou quelque chose comme ça. En pleine saison, faire de très gros changements est assez compliqué, donc je pense que c’est un bon premier pas."

Au-delà du contenu des règles, Bottas a également levé le voile sur le rôle des pilotes dans ce processus décisionnel, révélant une coordination étroite entre eux.

"Oui, tous les pilotes, nous avons ce groupe de discussion sur WhatsApp. Donc nous avons beaucoup communiqué là-dessus, surtout après le Japon."

"Nous avons fait des votes et ce genre de choses, mais tout le monde est globalement aligné. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que c’est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il faut voir comment cela fonctionne en piste. Mais je pense que tous les pilotes sont alignés."

Enfin, il a précisé le fonctionnement habituel des échanges avec la FIA.

"Parfois, ce ne sont que quelques pilotes qui parlent directement à la FIA, mais ils s’expriment généralement au nom de nous tous, via le GPDA."