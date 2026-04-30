Cadillac F1 va vivre deux grandes premières à Miami ce week-end

L’écurie Cadillac F1 va courir pour la première fois sur ses terres ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami. Ce sera le quatrième Grand Prix de l’écurie, et pour célébrer la première des trois courses américaines de 2026, l’équipe arborera une livrée spéciale ainsi que des combinaisons sur mesure pour les pilotes.

Toutes deux intègrent de subtiles touches ’Americana’ tissées dans le schéma bicolore noir et blanc de l’écurie, qui se pare davantage de blanc, et sort aussi le stars and stripes, les symboles du pays. Dan Towriss, PDG de l’équipe, se félicite de cette première à domicile.

"Courir à domicile pour la première fois est une étape majeure pour cette équipe et un moment que nous attendions depuis longtemps" a déclaré Towriss. "C’est une grande fierté de représenter les États-Unis en tant qu’écurie américaine, surtout devant nos fans. Nous mesurons l’importance de cet enjeu et nous sommes déterminés à répondre présents et à obtenir des résultats pour eux."

Depuis le Grand Prix du Japon il y a cinq semaines, l’équipe dit avoir affiné ses opérations grâce à des simulations de sessions d’essais au centre technique de GM à Charlotte et dans la salle des opérations de course à Silverstone.

"Notre premier Grand Prix aux États-Unis est un moment charnière pour Cadillac et General Motors" a ajouté Mark Reuss, président de GM. "Ce sera une expérience spéciale pour l’équipe de courir sur son propre sol à Miami cette semaine, et nous attendons avec impatience toute l’effervescence sur la piste et en dehors."

En piste, l’équipe poursuivra son plan de développement préétabli et introduira son premier package d’améliorations aérodynamiques et mécaniques, comprenant des ailettes et des déflecteurs d’aileron avant mis à jour, un nouveau fond plat, de nouveaux planchers et de nouvelles écopes de frein arrière.

"Nous avons créé une belle dynamique lors des trois premières manches de la saison" a déclaré Graeme Lowdon, team principal de l’écurie. "Sur cette base, nous introduirons plusieurs améliorations ce week-end."

"Bien que la pause dans le calendrier n’ait pas modifié notre programme, elle nous a donné plus de latitude pour peaufiner et préparer l’introduction de ces nouveautés. J’ai hâte de voir comment l’équipe se comportera lors de ce week-end de célébration."

L’équipe vise à capitaliser sur la solide course de Suzuka, au Japon, où elle a fait un bond notable en termes de vitesse et de fiabilité. Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont affiché un rythme encourageant et ont vu l’arrivée en Chine et au Japon, et le Finlandais espère continuer sur cette lancée.

"Je suis impatient de remonter dans la voiture, et il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que sur les terres de l’équipe. Pouvoir représenter Cadillac Formula 1 Team lors de sa première course à domicile est un moment spécial" note Bottas.

"J’ai hâte d’entrer en piste devant le public américain et de ressentir leur énergie. Après notre début de saison positif, nous voulons continuer à construire sur nos acquis. L’équipe a travaillé dur pour apporter des améliorations à Miami, j’ai donc hâte de voir nos résultats avec l’objectif de nous rapprocher du milieu de tableau."

De son côté, Pérez est aussi très motivé : "Après la course au Japon, je suis gonflé à bloc pour reprendre la piste, surtout après cette pause. Nous avons fait d’excellents progrès lors des trois premières courses et les améliorations que nous apportons à Miami nous aideront à franchir une nouvelle étape."

"L’objectif est de réduire l’écart avec les équipes de devant et de se battre pour les positions. Si nous y parvenons, cela renforcera encore davantage notre dynamique et notre confiance pour cette période chargée de l’année. Faire partie de l’écurie Cadillac Formula 1 est un réel plaisir, c’est une équipe qui a de grandes ambitions et un plan concret pour les réaliser."