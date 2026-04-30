Krack : Aston Martin F1 progresse mais reste prudente pour Miami

À 24 heures des essais du Grand Prix de Miami, Mike Krack s’est montré prudent quant aux progrès attendus chez Aston Martin, après un début de saison 2026 particulièrement compliqué.

L’association avec Honda pointe actuellement en fond de classement du championnat constructeurs, pénalisée par des problèmes de fiabilité persistants lors des trois premières manches. En cause principalement : des vibrations issues du groupe propulseur, transmises au châssis, qui avaient même été évoquées comme un risque pour la santé des pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll.

Profitant de la pause de cinq semaines après Suzuka, Honda a conservé un châssis AMR26 sur son site de Sakura afin de mener des essais statiques approfondis et de développer des contre-mesures. Des solutions avaient déjà été introduites au Japon, mais le travail s’est intensifié depuis.

Krack salue dans le paddock de Miami les efforts conjoints, tout en tempérant les attentes.

"Je pense que, de ce point de vue, le travail que nous avons fait ensemble, de manière collaborative, va conduire à un pas en avant, et nous aurons de moins en moins de restrictions à l’avenir. Si l’on regarde où nous en étions à Melbourne et à Shanghai, nous avons déjà analysé en détail ces courses, et nous pouvons clairement voir des progrès du côté de la fiabilité et des vibrations, donc je m’attends à une nouvelle étape ici."

Mais le Luxembourgeois insiste sur un point clé : "Nous avons aussi dit à Suzuka que dès que les problèmes de fiabilité sont atténués, l’accent se porte sur la performance, et nous devons reconnaître que nous devons aussi progresser sur ce plan."

"J’ai aussi dit que nous ne pouvons pas attendre des miracles à Miami, et c’est toujours le cas. Nous progressons étape par étape, à la fois sur la fiabilité et la performance, mais il ne faut pas oublier que c’est également le cas de nos concurrents. C’est une course au développement et, une fois la saison lancée, il est très difficile de rattraper son retard."

Pour préserver la durée de vie du groupe propulseur Honda, Aston Martin a jusqu’ici imposé certaines limitations à ses pilotes, notamment en évitant de trop solliciter le régime moteur, au détriment de la compétitivité. Interrogé sur d’éventuelles nouvelles restrictions, Krack est resté évasif : "Nous ne parlerons pas du fonctionnement de l’équipe. Désolé."

Du côté de Honda, la discrétion est également de mise. Le responsable piste et ingénieur en chef Shintaro Orihara évoque néanmoins des avancées tangibles.

"Comme vous le savez, nous avons amené la voiture de course complète à Sakura, puis nous avons effectué des essais statiques pour mesurer les vibrations réelles."

"Ensuite, nous avons appliqué des contre-mesures sur la voiture et vérifié la situation des vibrations, tout en collectant beaucoup de données, car à l’usine, nous pouvons installer de nombreux capteurs."

"Nous avons rassemblé toutes les connaissances des ingénieurs de HRC et nous avons constaté de bons progrès sur les vibrations. Nous avons ensuite introduit ces contre-mesures pour cette épreuve."

"Nous avons constaté de bons progrès sur les vibrations du côté de la batterie du moteur et également pour le pilote. Nous sommes donc impatients de voir comment cela fonctionne en piste ici."

Si le groupe propulseur reste un sujet sensible, Krack se montre plus disert concernant le châssis, lui aussi perfectible. Le poids de l’AMR26 constitue notamment un handicap, la monoplace étant estimée à environ 10 kg au-dessus du minimum réglementaire fixé à 768 kg.

"Il y aura des changements ici sur la voiture," assure-t-il. "Nous avons travaillé sur plusieurs éléments, principalement la fiabilité, mais aussi le poids de la voiture, la maniabilité étant un point clé. En ce qui concerne les évolutions visibles, elles arriveront course après course."

Malgré un début de saison sans le moindre point et un déficit d’environ deux secondes en qualifications, Krack reste convaincu que la tendance est positive.

"Le travail que nous avons fait ensemble ces dernières semaines va conduire à un pas en avant. Je pense que nous aurons de moins en moins de restrictions à l’avenir."

"Nous pouvons clairement voir des progrès sur la fiabilité et sur la collaboration avec Honda. Nous avançons étape par étape."