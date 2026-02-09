Cadillac F1 dévoile une livrée asymétrique pour sa toute première monoplace

L’équipe Cadillac F1 a enfin levé le voile sur sa toute première monoplace pour la saison 2026 de F1. Une entrée historique qui marque l’aboutissement d’un feuilleton industriel et sportif sans précédent.

Nouveau châssis conçu entre les États-Unis et l’Europe, moteur Ferrari en attendant, en 2030, le maison soutenu par General Motors, et duo de pilotes d’expérience. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le sport, avec l’arrivée d’un géant américain sur la grille.

Un historique complexe avec Andretti

Après des années de lutte politique et technique pour obtenir son ticket d’entrée, le projet porté par Michael Andretti a franchi toutes les étapes, malgré les réticences initiales du paddock. En 2024 et 2025, l’écurie a travaillé dans l’ombre, structurant ses installations à Fishers, dans l’Indiana, tout en s’appuyant sur une base technique européenne pour répondre aux exigences de la FIA.

Mais cette arrivée n’était possible que grâce à l’accord historique scellé avec General Motors, qui a transformé la candidature d’Andretti en un véritable effort d’usine. Malgré des débuts qui s’annoncent difficiles, Cadillac ne vient pas pour faire de la figuration.

Le team voudra commencer l’année 2026 en prouvant sa légitimité face aux écuries établies. Mais il y a un enjeu plus important en jeu pour la marque, qui affiche ses ambitions de motoriste à part entière pour le futur, même si l’aventure débute avec un appui technique de transition par Ferrari.

Un duo de pilotes misant sur l’expérience

Du côté des cockpits, on trouve aussi un line-up qui privilégie la solidité et l’expérience pour cette saison inaugurale. Le choix de Valtteri Bottas est un point de stabilité crucial pour l’équipe. Le Finlandais, fort de ses années chez Mercedes et de plus d’une décennie d’expérience, apporte une expertise indispensable pour faire progresser une structure naissante.

Dans l’autre garage, Sergio Pérez entame un nouveau chapitre de sa carrière. Après ses années chez Red Bull, le pilote mexicain apporte une connaissance immense des rouages d’une équipe de pointe. Son arrivée est aussi un coup stratégique majeur pour Cadillac, et le duo ne devrait pas avoir de problème à s’entendre.

Les deux sont en fin de carrière et retrouvent la grille de départ avec une chance inespérée, et ils auront donc à cœur de faire progresser Cadillac. Avec ce duo de vétérans, l’équipe s’assure quant à elle un feedback technique de qualité pour corriger les inévitables défauts de jeunesse de la monoplace.

Une identité visuelle élégante

Parmi les éléments les plus attendus, on trouve aussi l’identité visuelle de la livrée, la première de l’histoire de l’équipe en catégorie reine. Elle avait utilisé pendant les essais de Barcelone une monoplace toute de carbone vêtue, arborant un énorme logo de la marque américaine sur le capot, et le nom de tout le personnel ayant permis de créer ce projet.

Ici, la décoration définitive dévoilée cette nuit pendant le Superbowl montre du noire et du blanc joliment agencés, avec une décoration efficace, pas flamboyante mais élégante. L’identité de Cadillac est présente grâce au logo et à quelques notes graphiques bien connues de la marque.

Et la chose la plus remarquable est l’asymétrie de la livrée, avec un flanc blanc et un flanc noir, ce qui ne manque pas d’originalité.

A noter que la vidéo devait normalement être faite par le réalisateur Michael Bay, et que l’équipe a finalement refusé ses services. Problème, le réalisateur assure qu’elle utilise ses idées malgré tout, mais sans lui, et réclame une coquette somme à la marque. Pour en savoir plus à ce sujet, retrouvez notre article ici.

Retrouvez toutes les photos HD de la livrée de la Cadillac F1 de 2026 en cliquant ici.