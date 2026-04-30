Cadillac F1 peut-elle changer la donne avec son évolution majeure ?

Cadillac F1 fait un pas après l’autre dans son projet et au Grand Prix de Miami we week-end, elle va vivre l’introduction de son premier package d’évolutions majeures. L’écurie américaine a profité de la pause forcée de cinq semaines, consécutive à l’annulation des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite, pour accélérer le développement de sa monoplace, la MAC-26.

Présent à Miami pour ce qui constitue la première course à domicile de Cadillac en Formule 1, le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, a confirmé l’ampleur des modifications apportées lors de cette journée médias.

"Nous avons un package d’évolutions assez conséquent," a-t-il expliqué. "Il est réparti sur différentes zones de la voiture. Les principaux changements concernent le fond plat, mais il y a aussi des modifications sur les écopes de freins avant et arrière, l’aileron avant, ainsi que de nombreuses petites pièces disséminées un peu partout."

Ce travail combine à la fois des gains aérodynamiques et une réduction de masse, un point crucial dans le contexte des nouvelles réglementations.

"C’est un mélange d’aéro et d’un peu de réduction de poids, en effet," a poursuivi Lowdon. "C’est assez significatif, mais le problème, c’est que nous ne savons pas ce que font les autres. Ce qui compte, c’est le delta relatif. Mais nous sommes raisonnablement confiants."

Le timing reste toutefois imparfait, puisque ces évolutions arrivent lors d’un week-end Sprint, traditionnellement pauvre en roulage.

"Ce n’est jamais idéal d’introduire un package assez important sur un week-end Sprint, car nous n’avons pas beaucoup de temps pour l’analyser. Avec des Essais Libres légèrement plus longs, cela devrait néanmoins suffire."

Malgré ces contraintes, Cadillac a réussi à produire un ensemble complet de pièces, incluant des éléments de rechange, preuve du travail accompli en coulisses. Lowdon a tenu à souligner l’effort collectif.

"C’est serré sur certains aspects. Il y a beaucoup de pièces dans cette évolution, ce n’est pas un seul élément que l’on fabrique en plusieurs exemplaires."

"C’est seulement notre quatrième Grand Prix. Ferrari en a disputé plus de 1100, et même Haas en compte plus de 200. Apporter un package aussi conséquent est très encourageant, car ce que vous voyez en piste est le résultat du travail réalisé dans nos différentes installations."

"Il ne s’agit pas seulement de faire fonctionner une équipe de course, mais aussi de mettre en place toute la chaîne de production, des achats à la fabrication interne. Tous ces systèmes sont entièrement nouveaux."

Sur le plan sportif, Cadillac évolue pour l’instant en fond de grille, à la lutte notamment avec Aston Martin. L’équipe occupe la 10e place du championnat constructeurs, avec pour meilleur résultat une 13e place décrochée en Chine par Valtteri Bottas.

Le Finlandais, vainqueur de dix Grands Prix, espère que ces nouveautés permettront de franchir un cap significatif.

"Tout semble en ordre. Nous avons tout ici comme prévu. L’équipe a eu beaucoup de temps pour tout ajuster et peaufiner. Nous arrivons bien préparés avec ces nouvelles pièces, à la fois sur le plan aérodynamique et en réduction de poids."

"J’espère que nous pourrons faire un pas en avant plus important que certaines autres équipes, car en théorie, nous avons cette marge de progression par rapport à notre point de départ. Nous voulons nous rapprocher des équipes en fond de peloton, c’est l’objectif, et dès demain, nous saurons où nous en sommes."