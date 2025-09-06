Lawson admet que Hadjar est ’prêt’ pour Red Bull
"Il a fait une très bonne performance cette année"
Liam Lawson a admis que son équipier chez Racing Bulls, Isack Hadjar, était le premier sur la liste des équipiers potentiels de Max Verstappen chez Red Bull Racing en 2026.
C’est une réalité difficile pour le Néo-Zélandais, qui a débuté la saison comme coéquipier de Verstappen, mais a été évincé après seulement deux Grands Prix et rétrogradé dans l’équipe junior de Red Bull aux côtés du jeune Hadjar.
Hadjar a depuis impressionné, devenant même le plus jeune Français à monter sur le podium il y a une semaine seulement. Il est de plus en plus pressenti pour remplacer Yuki Tsunoda.
"Yuki, Yuki, Yuki !" a souri Helmut Marko, conseiller de Red Bull, après les essais libres de vendredi à Monza, tout en refusant de confirmer le sort du pilote japonais en 2026.
"Je ne peux pas vous dire s’il pilotera pour nous l’année prochaine. Il a vraiment bien performé cette fois-ci. C’est aussi un défi mental. Il doit juste rester calme et continuer à se comporter normalement pour la suite du week-end. Nous espérons qu’il terminera dans le top 10 des qualifications."
Mais il est clair que le plan à long terme de l’Autrichien se concentre sur Hadjar.
Lawson ne peut nier l’ascension de son équipier, plus jeune et un peu moins expérimenté.
"Je pense qu’il a fait une très bonne performance cette année. Il est monté sur le podium cette saison, ce qui est assez spectaculaire, donc il a vraiment bien performé."
Interrogé sur la préparation de Hadjar pour Red Bull, Lawson a admis : "D’une certaine manière, je pense que beaucoup de pilotes se sentent toujours prêts pour la suite. Je pense qu’il fait tout ce qu’il peut pour le moment. Mais cela dépendra des qualités de la F1 de l’année prochaine, de son comportement. C’est probablement le plus important pour l’équipe en ce moment."
"Il y a donc beaucoup de variables, mais en tant que pilote, il est prêt. Il est prêt pour la Formule 1. Et je pense que si on est prêt pour la Formule 1, on est aussi prêt pour cette voiture."
Techniquement, Lawson lui-même reste en lice pour un retour chez Red Bull Racing, mais il a minimisé cette hypothèse.
"Honnêtement, ce n’est pas vraiment une chose à laquelle je pense. Je ne sais pas quand une décision sera prise ni ce qui se passe."
"En tant que pilotes, nous sommes concentrés sur ces courses ; c’est tout ce à quoi je pense pour le moment. Il reste neuf courses cette année, et beaucoup de choses peuvent se passer."
Pour l’instant, Lawson a simplement l’intention de rester sur la grille de départ.
"Pour moi, il s’agit de garder ou décrocher un baquet en Formule 1. L’année a été très mouvementée après tout cela, alors je me concentre davantage sur la confirmation de mon baquet et sur une bonne et solide deuxième partie de saison."
