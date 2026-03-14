Cadillac F1 s’est rapproché du peloton malgré des qualifications difficiles

Cadillac a franchi une nouvelle étape dans son apprentissage de la discipline à l’occasion du Grand Prix de Chine. L’écurie américaine a en effet disputé et terminé sa toute première course Sprint en Formule 1, poursuivant son processus de découverte lors de cette saison inaugurale.

Au volant de sa MAC-26, Sergio Pérez a franchi la ligne d’arrivée en 19e position après les 19 tours du Sprint, offrant à l’équipe un deuxième résultat à l’arrivée consécutif depuis le début de sa première saison en Formule 1.

Son coéquipier, Valtteri Bottas, a pour sa part affiché un rythme encourageant durant la course courte, avant d’être contraint à l’abandon en raison d’une perte de puissance au 12e tour.

Les deux pilotes se sont ensuite concentrés sur les qualifications du Grand Prix disputées sur le circuit de Shanghai. À l’issue de la séance, Bottas s’est classé 20e tandis que Pérez prendra le départ depuis la 22e position.

Pour le Finlandais, cette séance représentait néanmoins un motif de satisfaction personnelle.

"C’était ma première séance de qualifications vraiment propre, donc c’est toujours un sentiment positif. J’ai vraiment eu l’impression que mes deux derniers tours étaient très propres et que j’ai tiré le maximum de notre package. Nous avons devancé une Aston Martin et [Fernando] Alonso n’était qu’à deux dixièmes devant."

Malgré cela, il reconnaît que l’équipe doit encore progresser, notamment en matière de fiabilité.

"Il reste encore du travail à faire en équipe en termes de fiabilité et de performance. Nous allons essayer de tirer tous les enseignements du Sprint d’aujourd’hui pour la course de demain, avec l’objectif de voir les deux voitures à l’arrivée pour la première fois."

Du côté de Pérez, le Sprint a surtout permis d’accumuler des données utiles pour la suite du week-end.

"Nous avons pu recueillir davantage d’informations aujourd’hui et nous avons beaucoup appris lors du Sprint pour la suite du Grand Prix. Malheureusement, la qualification a été compromise parce que nous sommes partis en retard, nous avons perdu un tour lancé et ensuite un problème de déploiement nous a coûté beaucoup de temps. Je pense qu’il y avait beaucoup plus de potentiel."

Malgré tout, il rappelle que le projet Cadillac est encore jeune.

"Ce ne sont que les débuts pour l’équipe. Nous apprenons chaque jour et j’espère que demain nous pourrons faire une bonne course avec les équipes autour de nous et amener les deux voitures à l’arrivée."

Des signes encourageants selon Lowdon

Le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, estime que la journée montre des progrès encourageants pour la structure américaine.

"Aujourd’hui a montré un pas en avant en termes de performance, ce qui est encourageant. Même si ni le Sprint ni les qualifications n’ont été totalement sans problème, nous nous rapprochons des équipes devant nous en termes de rythme."

La priorité reste désormais de régler les problèmes rencontrés durant le week-end.

"L’objectif est clairement de les résoudre et d’avoir les deux voitures qui roulent de manière fiable et régulière. Lorsque nous arriverons à ce point, nous pourrons être dans le peloton et nous battre en course."