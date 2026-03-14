Sainz maximise tout, Albon est perdu : Williams reste loin du rythme

Cette 2e course de la saison 2026 reste compliquée pour Williams, malgré quelques signes de progrès entrevus dans le garage de l’équipe britannique au Grand Prix de Chine.

L’écurie a poursuivi son travail de compréhension de sa monoplace, avec des résultats encore loin des ambitions affichées à Shanghai.

Lors de la course Sprint, Carlos Sainz est parvenu à remonter de la 17e à la 12e place grâce à une stratégie sans arrêt en pneus durs. De son côté, Alex Albon s’élançait depuis la voie des stands. Le pilote Williams a opté pour une stratégie à un arrêt (avec la safety car), passant des pneus medium aux pneus tendres, pour terminer à la 16e place.

Les qualifications du Grand Prix n’ont pas permis à Williams de franchir un cap. Sainz s’est classé 17e en Q1, tandis qu’Albon a terminé juste derrière en 18e position.

Sainz s’est montré relativement satisfait de sa performance personnelle en qualifications.

"Je suis vraiment content de mon tour aujourd’hui. Nous avons fait de bons progrès ce week-end et nous avons réussi à mettre la voiture dans une meilleure fenêtre pour cette séance."

"J’ai toujours le sentiment qu’il me manque un peu de kilométrage pour débloquer davantage de performance, mais je retiens les points positifs puisque nous avons maximisé tout ce que nous pouvions aujourd’hui."

Le pilote Williams reste néanmoins lucide sur la situation de l’équipe avant la course.

"Nous sommes encore très loin de là où nous voulons être et la course de demain sera encore difficile. Mais c’est une nouvelle opportunité d’apprentissage alors que nous essayons de tirer le maximum de ce package et de continuer à progresser."

Pour Alex Albon, la journée a été plus frustrante. Le pilote thaïlandais estime que l’équipe n’a toujours pas réussi à résoudre les problèmes fondamentaux de la voiture.

"Malheureusement, nous n’avons pas réussi à régler nos problèmes principaux et la voiture ne réagissait pas comme elle le devrait pendant la Sprint et les qualifications aujourd’hui.

"Nous avons fait beaucoup de changements de réglages ce week-end, en testant différentes choses, mais nous n’avons toujours pas trouvé la bonne fenêtre de fonctionnement."

Albon admet que le circuit de Shanghai met particulièrement en évidence les faiblesses de la FW48, plus encore que lors de l’épreuve précédente.

"Nous pensions que ce circuit exposerait davantage nos faiblesses que Melbourne, et cela continue d’être une phase d’apprentissage pour nous. Mais toute l’équipe donne tout pour résoudre ces problèmes."

"Nous aurons un long débriefing avec les ingénieurs ce soir pour discuter de nos options d’équilibre pour demain et de ce que nous pouvons faire pour maximiser notre performance en course."

Le directeur de l’équipe, James Vowles, estime toutefois que certaines évolutions apportées durant la nuit ont permis d’améliorer légèrement la situation pour Sainz au moins.

"Nous avons trouvé une meilleure direction avec Carlos pendant la nuit. Ce sont de petits pas, mais ce sont des pas dans la bonne direction."

"Nous devons voir ce que nous pouvons faire avec Alex au cours des prochaines 24 heures afin de lui donner une meilleure voiture que celle qu’il avait aujourd’hui."

"Ces qualifications restent douloureuses, parce que nous ne sommes tout simplement pas là où nous voulons être."

Le Britannique insiste néanmoins sur le fait qu’un programme de développement est déjà en place pour corriger la trajectoire de l’équipe.

"Il y a un programme de travail déjà en cours qui va apporter des changements substantiels à notre situation. Pour l’instant, nous devons garder la tête haute et continuer à tirer le maximum de la voiture à chaque séance."