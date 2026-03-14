Wolff : le gamin Antonelli été bon aujourd’hui, la W17 a lâché Russell

La qualification du Grand Prix de Chine de F1 a offert un moment fort pour Mercedes avec la pole position signée par Kimi Antonelli. Un résultat qui a particulièrement réjoui le directeur de l’équipe, Toto Wolff, heureux de voir le jeune Italien répondre aux critiques qui avaient accompagné son arrivée dans l’écurie et, encore récemment, sur ses erreurs parfois évitables.

Sur le circuit de Shanghai, Antonelli a confirmé son potentiel en décrochant la première place sur la grille pour le Grand Prix de Chine, au terme d’une séance marquée par des émotions contrastées dans le garage Mercedes.

"Beaucoup disaient que le gamin était trop jeune, trop jeune pour être dans une Mercedes, que nous aurions dû le préparer autrement," a rappelé Wolff après la séance. "Et le gamin a fait du bon travail aujourd’hui."

Le patron de l’écurie allemande n’a pas caché sa satisfaction face à cette performance, qui vient récompenser la confiance accordée à Antonelli malgré les interrogations initiales.

"Je suis tellement heureux pour Kimi d’être en pole position," a-t-il poursuivi. "Mais si la voiture laisse tomber le pilote comme c’était le cas du côté de George... on veut les voir se battre à armes égales et voir ce qu’ils peuvent faire. Donc c’est dommage que George n’ait pas pu faire deux tours rapides."

La séance a en effet été perturbée pour l’autre pilote Mercedes, George Russell, victime d’un problème technique qui l’a empêché d’exploiter pleinement le potentiel de sa monoplace.

Selon Wolff, l’incident semble lié à un souci électrique qui a obligé l’équipe à redémarrer la voiture à plusieurs reprises dans le garage.

"On dirait que c’est électrique," a expliqué l’Autrichien. "Nous avons dû faire un ’power cycle’ de la voiture trois fois – c’est un peu comme un iPhone : on l’éteint, on le rallume, et à la troisième fois, ça a fonctionné."

"Je ne pensais pas que la voiture allait repartir, mais à ma grande surprise nous avons quand même réussi à faire le tour."

Si Mercedes s’élancera en position de force, Wolff s’attend néanmoins à une course animée dimanche, notamment face à la menace représentée par Ferrari.

"Voyons comment ils vont s’élancer au départ. Les Ferrari vont pousser comme des fous demain, comme elles l’ont fait aujourd’hui au Sprint et à Melbourne, et ce sera certainement très divertissant !"