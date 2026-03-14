Cadillac F1 révèle que Herta avait reçu un contrat de Red Bull

Le PDG de Cadillac F1, Dan Towriss, a révélé que le pilote d’essai de l’équipe, Colton Herta, avait précédemment reçu un contrat de la part de Red Bull, et qu’il lui avait fallu un mois pour convaincre le pilote américain de ne pas accepter l’offre de l’écurie de Milton Keynes.

Ayant couru pour Andretti Autosport en IndyCar, écurie dont Towriss est copropriétaire, le choix de rester dans le giron Andretti-Cadillac s’est avéré naturel pour Herta. Cependant, le PDG a expliqué que ce n’était pas aussi simple qu’on pourrait le croire.

"Je pense que ce que beaucoup de gens ignorent, ou dont nous avons peu parlé, c’est à quel point Colton a été performant" a expliqué Towriss dans le podcast F1 Beyond The Grid. "Revenons sur l’épisode Sauber. Nous cherchions à racheter cette équipe."

"Nous avons donc envoyé Colton à l’usine de Hinwil pour qu’il essaie le simulateur, et il a été d’une rapidité fulgurante. En l’espace d’une heure et demie environ, il était plus rapide que leurs pilotes de Formule 1 actuels."

Et Herta aurait aussi pu rejoindre McLaren, pour qui il a effectué des tests de simulateur pour l’équipe championne du monde, mais Towriss se félicite de l’avoir fait garder son attention sur Cadillac.

"Par la suite, il a effectué un test avec McLaren, et le rapport rédigé à son sujet était exceptionnel. Quand Oscar [Piastri] a quitté Alpine pour rejoindre McLaren, il y a eu des remaniements ; il a donc fait des essais là-bas et il a littéralement été si performant lors de ces sessions qu’il est rentré chez lui avec un contrat Red Bull à signer."

"Il m’a probablement fallu un mois pour convaincre Colton et ses agents de ne pas signer ce contrat et de rester avec nous. Il existe donc un ensemble de preuves concernant Colton qui démontre qu’il possède vraiment un potentiel élevé et de grandes aptitudes pour la Formule 1."