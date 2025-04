Williams F1 est toujours ‘coincée’ par le retard de ses infrastructures

C’était le symbole du déclassement de Williams F1 ces dernières années. Un seul fichier Excel centralisé était utilisé pour suivre les étapes de la construction de la voiture (soit des milliers et milliers de pièces). Plus de l’artisanat que de la F1 !

Ce fichier Excel n’était que la partie émergée de l’iceberg du déclassement structurel et industriel de Williams F1 depuis une dizaine d’années. Un retard que James Vowles et les investisseurs de Dorilton s’efforcent de combler, peu à peu. Mais cela prend du temps.

Williams a ainsi plaidé pour que les budgets plafonnés relatifs aux investissements soient adaptés, pour permettre aux équipes les plus en retard d’investir davantage (autrement, un plafond égal pour toutes les équipes, y compris de pointe, aurait pu aboutir à ralentir le rattrapage du milieu de grille).

Mais Grove demeure encore bien en retard sur des points critiques – alors que la révolution réglementaire de 2026 frappe déjà à la porte, ce n’est pas très bon signe.

« Je dirais que nous avons encore certaines caractéristiques dans la voiture qui ne sont toujours pas au bon niveau » a tenu ainsi à expliquer James Vowles.

« Je ne pense pas que nous ayons actuellement l’équilibre idéal pour les pilotes, et nous sommes un peu coincés par certains des outils que nous utilisons à ce jour. »

« Nous pouvons régler certains de ces éléments cette année, mais pour d’autres, il s’agit plutôt d’une nouvelle orientation à prendre à l’avenir. »

« Nous sommes là où je m’attendais à ce que nous soyons dans notre trajectoire de développement, simplement en corrigeant certains aspects fondamentaux » poursuit le directeur d’écurie.

« En réalité, le secret derrière tout cela est juste de réussir à faire communiquer les gens ensemble, et d’avoir une infrastructure minimale qui permet de travailler un peu plus efficacement. »

« Ce qui me satisfait, c’est que cette direction devrait continuer à progresser, avec un petit bonus supplémentaire d’ici à 2026. »

L’amélioration des performances de l’équipe se joue point par point, dans le département production en particulier, un des points faibles de Williams F1 depuis une décennie.

« Il est difficile pour les fans de comprendre pourquoi nous faisons tout cela, mais nos objectifs tournent réellement autour de l’introduction d’infrastructures, de technologies, de systèmes et d’indicateurs de performance internes : combien de temps faut-il pour fabriquer un aileron avant, quel en est le coût, quelle part faisons-nous en interne ou externe, combien de temps prend la conception, combien de boucles effectuons-nous, combien d’heures en soufflerie sont nécessaires pour obtenir telle amélioration de performance. »

« Tous ces KPI (indicateurs de performance interne, ndlr) vous poussent ensuite vers un niveau capable de viser le championnat. Et les résultats sur la piste ne sont finalement que le reflet de tout cela, et c’est pourquoi je ne me concentre pas sur les résultats en piste, car en 2025, et probablement aussi en 2026, nous allons continuer à progresser. »

« C’est une démarche entièrement guidée par les données : si vous continuez à optimiser ces variables, vous construirez une voiture de plus en plus rapide année après année, jusqu’à finir par dépasser vos concurrents. »

Le changement ne se situe pas seulement sur le plan des infrastructures, mais aussi sur le plan du culturel, où James Vowles a changé les manières de fonctionner, de collaborer dans l’équipe.

« Le changement culturel est absolument énorme parce que vous devez travailler avec un ensemble de personnes très différent, ce qui peut paralyser les organisations. Je ne dis pas autre chose que ceci : le changement a été considérable. Il le serait pour n’importe quelle organisation dans le monde. »

« Cependant, voici comment vous extrayez des millisecondes : vous vous fixez des KPI : combien de millisecondes gagnons-nous chaque semaine, que ce soit en aérodynamique, en dynamique du véhicule ou en simulation ? »

« Ce sont ces mêmes KPI qui vous font progresser. La différence, c’est qu’au lieu de cibler 10 millisecondes par semaine, vous en ciblez 15 pour devenir une équipe capable de viser le championnat. »

« Une fois que vous avez les bonnes données autour de cela, les bons outils et la bonne communication, vous pouvez effectivement augmenter l’intensité du travail sans tomber dans l’excès. »