Cadillac F1 craint de souffrir au Japon mais pense avoir la bonne ’méthode’ pour progresser

Cadillac F1 continue son apprentissage au plus haut niveau du sport auto, et la toute nouvelle équipe arrivée en Formule 1 va affronter ce week-end un monument de la compétition, avec le circuit de Suzuka, théâtre du Grand Prix du Japon.

Dan Towriss, le PDG de l’équipe, est conscient de l’ampleur de ce défi, mais rappelle que Cadillac a relevé un grand nombre de difficultés ces derniers mois, en prenant part à ses premières courses, et en réussissant à franchir la ligne d’arrivée avec ses deux voitures lors de la dernière manche en date.

"Ce que cette équipe a accompli en seulement deux courses en dit long sur la discipline, le talent et le travail acharné fournis à Silverstone, Indianapolis et Charlotte" a commenté Towriss. "Nous sommes convaincus que notre méthode continuera d’accélérer nos progrès alors que nous cherchons à bâtir cette équipe de la bonne manière."

"Nous nous dirigeons maintenant vers le Japon, l’un des plus grands théâtres de la Formule 1, et une véritable excitation anime toute l’équipe à l’idée d’y être et de relever ce défi."

Graeme Lowdon, le team principal de l’équipe, a lui aussi tenu à relever les progrès effectués par Cadillac, en dépit de la quantité colossale de travail qu’il reste à l’équipe pour se mettre au niveau de ses rivales : "De l’Australie à la Chine, nous avons fait des pas de géant en très peu de temps."

"Nous progressons rapidement et chaque séance nous permet d’en apprendre davantage sur nous-mêmes en tant qu’équipe. Nos performances s’améliorent à chaque fois que nous entrons en piste, grâce à un travail d’équipe continu, à des affinements opérationnels et, bien sûr, à notre compréhension croissante de la voiture."

"Tout cela contribue à améliorer la fiabilité, puis notre capacité à rivaliser avec les autres écuries. Je suis convaincu que nous avons ici un groupe de personnes très spéciales et j’ai hâte de capitaliser sur les bases solides que nous avons établies au début de la saison alors que nous rejoignons Suzuka ce week-end."

Sergio Pérez veut lui aussi être optimiste après deux courses, même s’il pense que Suzuka ne sera pas tendre avec la MAC-26 et ses lacunes aérodynamiques : "L’équipe a poussé très fort au cours des deux premières courses de la saison, et nous avons déjà fait des progrès évidents."

"Le week-end de Sprint en Chine était un nouveau défi, mais nous l’avons bien géré et nous en sommes ressortis plus forts. Je suis impatient de continuer à attaquer à Suzuka, un vrai circuit de pilotes et un endroit où j’ai déjà décroché des podiums."

"Bien que la configuration à fort appui aérodynamique rende ce week-end plus difficile pour nous, nous l’aborderons de la même manière : en nous concentrant sur des séances sans encombre, en progressant à chaque sortie de piste et en ralliant l’arrivée."

Valtteri Bottas est un ancien vainqueur du GP du Japon, et il est évidemment ravi de revenir sur un tracé où il a de bons souvenirs. Et même si la réalité est toute autre pour le moment, il préfère se focaliser sur les points positifs.

"J’apprécie énormément le Japon pour de nombreuses raisons, et je garde d’excellents souvenirs de ma victoire en 2019. Nous n’en sommes pas encore là avec Cadillac, mais le Grand Prix de Chine a été encourageant" assure le Finlandais.

"Le fait que les deux voitures terminent la course pour notre deuxième participation seulement était très important pour nous. Nous avons tiré de nombreux enseignements de Shanghai et nous sommes dans une position plus solide pour aborder Suzuka."