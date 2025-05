Cadillac F1 confirme que Perez est ’très bien placé’ sur sa liste

Cadillac F1 a réagi aux rumeurs liant fortement Sergio Perez à un baquet dans son équipe pour 2026, le Bild allant même très loin en affirmant hier que le Mexicain avait même été signé déjà par la 11e équipe qui arrivera l’en prochain.

Cadillac a bien entamé des discussions avec un nombre important de pilotes potentiels de Formule 1 pour 2026. Sergio Perez et Valtteri Bottas sont les principaux prétendants au baquet qui sera réservé à un pilote expérimenté.

Mais Graeme Lowdon, directeur de l’équipe Cadillac, a confié que "nous avons ouvert des discussions avec un certain nombre de pilotes, et il s’agit d’un nombre important mais aucune nouvelle ne sera donnée ce week-end."

"C’est fascinant, en fait. Chaque jour, je lis des articles comme quoi nous avons signé quelqu’un, ou que nous sommes sur le point de le faire, ou que quelqu’un est en tête de liste, ou quoi que ce soit d’autre. Ça n’est pas la réalité."

Il n’y aura donc pas d’annonce ce soir, lors de l’évènement de lancement de Cadillac F1 à Miami. La charte graphique de 2026, peut-être une livrée provisoire, au mieux.

Pour en revenir au sujet des pilotes, Sergio Perez est "très bien placé" selon Lowdon, mais il n’est pas le seul selon lui. En plus de Bottas, d’autres pilotes sont également envisagés : Guanyu Zhou, Mick Schumacher et Colton Herta.

"Nous sommes dans une situation où beaucoup de gens souhaitent rejoindre l’équipe," commente Lowdon, sans vouloir confirmer ces noms sur sa liste.

"Nous devons trouver les bonnes personnes. Nous recruterons au mérite, mais le mérite ne se limite pas à celui qui réalise le tour le plus rapide, mais à celui qui offre la combinaison idéale d’attributs pour l’équipe. Nous analyserons et approfondirons la question. Nous avons des personnes au sein de l’équipe qui comprennent parfaitement ce qui motive les pilotes. Et je peux discuter avec un large éventail de personnes, recueillir leurs avis, etc. Voilà où nous en sommes."

Un pilote américain est toujours d’actualité

Colton Herta aurait lui un statut spécifique et pourrait briguer le 2e baquet, puisqu’il n’est pas expérimenté en F1. Mais peut-être pas dès 2026...

Dan Towriss, le directeur de TWG, le groupe qui va gérer Cadillac F1, a laissé la porte ouverte à un pilote américain à Miami : "L’objectif est simplement une équipe américaine, un moteur américain et un pilote américain."

"Mais nous voulons le faire correctement. Il ne s’agit pas simplement de choisir un Américain participant à une série existante et de lui dire : ’Voici ta place en F1 !’ Cela pourrait être une voie très difficile pour intégrer ce sport. Nous voulons donc nous assurer de le faire correctement. Et nous avons un plan pour y parvenir."

Lowdon partage ce point de vue et suggère que même si un pilote d’IndyCar pourrait passer en F1, ce n’est peut-être pas la meilleure décision pour l’équipe ou le pilote pour le moment.

"Il faut que ce soit au mérite, il le faut absolument. C’est un championnat du monde, il faut tout faire pour gagner. Nous voulons les meilleurs pilotes possibles. Si un ou deux d’entre eux sont américains, tant mieux. Les fans adoreraient. Nous le savons grâce aux études. Mais le point de départ, c’est que nous devons être compétitifs, et donc que tout le monde soit là au mérite."

"Ce que les fans américains veulent, c’est un pilote américain dans une équipe américaine, et un pilote américain qu’ils connaissent. Techniquement, rien n’empêche que cela se produise, tant que nous le sélectionnons au mérite. Cela réduirait simplement les risques naturels de briser la carrière d’un pilote américain qui ne serait pas prêt pour la F1."