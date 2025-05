Wolff pense à prolonger Russell : ‘pourquoi briser’ ce qui marche ?

Andrea Kimi Antonelli a signé une pole surprise et formidable lors des qualifications sprint à Miami. Mais pour autant, Mercedes F1 semblait avoir un tout léger retard, en performance pure, sur les McLaren F1.

Ce qui est certain, c’est que les performances restent très proches entre les écuries de pointe, en variant de circuit en circuit et de séance en séance.

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, confirme cet état des lieux : la saison est belle, serrée, ça promet !

« Nous avons eu un peu de fluctuations de performance et puis peut-être une ou deux courses où les Ferrari sont revenues sur nous. »

« Donc c’est assez serré, mais quand même, ce n’est pas vraiment satisfaisant parce qu’il y a McLaren qui est capable de gérer ses pneus si bien. Et puis quand trois équipes qui se battent entre elles – une course vous réussissez, l’autre non. »

« Et oui, nous essayons certainement de comprendre le tout, et de rattraper notre retard. »

La W16 est-elle une potentielle championne du monde ? Qui sait ? La saison est encore très longue, et George Russell n’est pas si mal placé au classement pilotes.

« La voiture est beaucoup plus facile à régler. Au moins, vous mettez plus d’angle [d’aileron] et la voiture fait ce que vous attendez d’elle, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. »

« Et elle est plus prévisible, mais le problème sous-jacent est évidemment de maintenir les températures des pneus dans la fenêtre, et c’est quelque chose que nous n’avons tout simplement pas trouvé le moyen de faire vraiment bien. »

« Nous avons fixé le niveau pendant de nombreuses années, puis Christian et Red Bull sont revenus et ont dominé au début de cette réglementation. Nous étions en retrait. Lentement, nous regagnons du terrain. »

« Nous avons remporté quatre courses l’année dernière – certaines étaient dominantes. Las Vegas était clairement notre course. Nous faisons partie d’un groupe compétitif, qui a des voitures capables de gagner et des pilotes capables de gagner. »

« Nous avons un bon environnement de travail. Nous avons un environnement sous pression, mais une pression canalisée de la bonne manière. »

« J’aime ma tribu. J’essaie de contribuer, d’être utile et si je n’aide pas, de comprendre pourquoi je ne l’ai pas été. »

À quand la fin du développement de la W16 ?

Le dilemme va se poser à toute équipe avant la révolution réglementaire de 2026 : à quel moment Mercedes F1 arrêtera-t-elle de développer sa monoplace cette année, selon Toto Wolff ? Williams a déjà arrêté par exemple de développer sa voiture, mais Mercedes F1 est une des écuries de pointe…

« Je pense que chaque équipe aura ses petits secrets. Et c’est aussi un peu une cible mouvante » poursuit Toto Wolff.

« Nous tous avons transféré certains groupes au sein du département aéro ou des groupes plus importants au bureau d’études qui ne regardent que la voiture de l’année prochaine, évidemment. Et la pente de performance est très raide. »

« Vous ajoutez beaucoup d’appui parce que ce sont les débuts, et ça va s’aplatir. Mais si une équipe a commencé à le faire un mois et demi plus tôt en termes de transfert de ressources, cela peut être un grand avantage l’année prochaine. »

George Russell et Andrea Kimi Antonelli, un duo plus efficace que l’an dernier ?

Le nouveau duo de pilotes chez Mercedes F1, composé donc de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, semble donner pleinement satisfaction. La perte de Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, ne semble pas avoir causé tant de mal que ça à l’équipe allemande, surtout si l’on fait ce constat après les qualifications sprint !

« Tout d’abord, je veux éviter certains titres. Nous sommes toujours de grands amis avec Lewis. J’ai passé beaucoup de temps avec lui, en voyageant, et je le vois toujours » commente Toto Wolff au sujet de son ancien pilote.

« Nous sommes arrivés à un point l’année dernière où, vous savez, c’est comme passer 12 ans de suite en vacances avec votre meilleur ami. À un certain stade, vous vous dites, eh bien, peut-être faire autre chose cette fois-ci. »

« Et pour Lewis, il avait besoin d’un rafraîchissement, d’une réinvention. Ferrari est iconique, sans aucun doute. Il a certainement aussi obtenu des conditions qui étaient intéressantes pour lui. »

« Je pense que nous avons vu cette magie lors de la Course Sprint – était-ce Shanghai ? Il dominait complètement cette course. »

« Ce n’est pas comme si vous aviez la magie dans une course et que soudainement vous la perdiez dans la suivante. Je crois fermement qu’elle est toujours là. »

« S’il aligne tous ses contributeurs de performance et sent qu’il est dans le bon espace et que la voiture lui plaît, il sera stellaire. Je n’ai aucun doute. »

« Mais je ne suis pas non plus surpris qu’il y ait ces difficultés. Il était avec nous 12 ans – la façon de fonctionner. Il a été mis dans une Ferrari, où son coéquipier est là depuis longtemps. Et son coéquipier est clairement l’un des très bons. »

« Donc de l’extérieur et en lui parlant, c’est une trajectoire que tout nouveau pilote doit traverser dans une équipe de pointe. »

Toto Wolff admet ensuite qu’il avait pensé à remplacer Lewis Hamilton par Andrea Kimi Antonelli en 2026 : on comprend un peu mieux le pourquoi du départ du Britannique…

« Et chez nous, Kimi était dans les starting-blocks – finalement c’était cette année ou ça aurait été l’année prochaine pour le faire venir. Le faire venir cette année signifie que nous avons une année d’apprentissage avant l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations. »

« Il va connaître toutes les pistes, par exemple, celle-ci où il n’est jamais allé, et cela semblait être la bonne décision. »

L’ambiance a-t-elle beaucoup changé chez Mercedes F1, sans Lewis Hamilton ?

« Non, je ne dirais pas ça. Lewis faisait partie de la famille. En tant que pilote de course, il savait exactement ce qu’il voulait et les ingénieurs et mécaniciens le connaissaient. Il les connaissait. Nous nous entendions bien. »

« Vous avez de bons jours, de mauvais jours, des forces et des faiblesses. Mais quand vous connaissez quelqu’un aussi bien, c’est facile à gérer. »

« Maintenant, la dynamique est différente. George a énormément progressé en tant que pilote senior dans l’équipe. Kimi est presque comme le jeune frère qui est arrivé. »

« Ils travaillent bien ensemble, ce qui est très agréable à voir. Kimi ne stresse pas trop, il ne fait que progresser constamment. Et sur George, vous pouvez compter sur lui quand il s’agit de temps au tour et de course. Donc le moral est bon. »

Prolonger Russell, une évidence ?

Où George Russell a-t-il progressé en particulier ?

« Je pense que ça devient si évident, quand un septuple Champion du Monde quitte l’équipe avec laquelle il était depuis 12 ans, George, qui comme tout le monde a toujours été un peu dans l’ombre de Lewis, est maintenant celui qui donne la direction. »

Mais voilà le problème : le contrat de George Russell arrive à expiration fin 2025 ! Et Max Verstappen pourrait aussi être tenté de quitter Red Bull. Toto Wolff est-il prêt à prolonger tout de suite George Russell, ou va-t-il donc attendre un peu ?

« Je savais que cette question allait arriver ! George fait partie de la famille Mercedes et l’a toujours été. »

« Telle que je vois les choses aujourd’hui, pourquoi briser une équipe qui est sur une trajectoire que je vois comme positive ? »