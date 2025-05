Briatore : Doohan reste sous évaluation ’de temps en temps’

Aucun des deux dirigeants d’Alpine F1 n’a clairement démenti les rumeurs selon lesquelles Miami pourrait être le dernier week-end de course de Jack Doohan.

Amplifiées par le conseiller de l’équipe Flavio Briatore, qui a recruté Franco Colapinto en prêt de Williams, les rumeurs concernant un changement de pilote ont circulé toute la saison.

De l’huile sur le feu a été jetée sur le feu en début de semaine, lorsque l’un des principaux sponsors de Colapinto, Horacio Marin, président du géant pétrolier argentin YPF, a lancé « à Imola » lors d’une brève intervention à chaud, interrogé sur la date des débuts de Colapinto.

Le démenti du directeur de l’équipe, Oliver Oakes, à Miami était mitigé.

"Je suis sûr que beaucoup de gens en Argentine aimeraient le voir dans la voiture ce dimanche. Nous avons été assez clairs en tant qu’équipe sur le fait que ce n’était que du bruit. Jack doit continuer à faire du bon travail. Mais il est naturel qu’il y ait toujours des spéculations. Pour l’instant, Jack est notre pilote, aux côtés de Pierre (Gasly). Nous avons été très clairs là-dessus. Nous évaluons toujours, mais aujourd’hui, c’est comme ça."

Briatore est dans le paddock ce week-end à Miami, et on lui a demandé s’il pensait que la pression exercée sur Doohan était excessive.

"Si Doohan est en Formule 1, il ne devrait pas subir cette pression. Alors, quand on me dit qu’un pilote a la pression parce qu’un autre pilote pourrait prendre sa place, cela devrait être une motivation pour bien faire. Je suis arrivé chez Renault alors qu’il y avait déjà un contrat avec Doohan, donc je n’ai rien changé."

Cependant, Briatore – comme Oakes – ne nie pas catégoriquement que Colapinto pourrait bientôt faire le saut dans la voiture de Doohan.

"Nous sommes en train d’évaluer la situation, comme Oliver l’a dit. Nous verrons comment se dérouleront les prochaines courses, puis nous évaluerons. Nous avons trois pilotes, et il y a aussi Paul (Aron) – on verra. Les pilotes ont une grande responsabilité, car beaucoup d’autres personnes dépendent de leurs résultats. Nous devons être justes, mais ils doivent aussi l’être envers nous."

Lorsqu’on lui a dit que la décision semblait déjà prise de mettre Colapinto sur la grille en 2025, il a répondu : "Non, mais je pense que nous évaluerons la situation de temps en temps."

"Nous en sommes maintenant à la sixième course ; il ne nous reste plus qu’à bien faire cette course et à placer au moins une voiture dans les points, puis nous en discuterons. Mais je n’accepte pas que Doohan soit constamment sous pression. Je pense que la pression est présente pour quelqu’un qui travaille chez Fiat pour 2 500 euros, voire moins, par mois. Je pense que ce sont eux qui sont sous pression."