Racing Bulls se félicite d’un ’résultat exceptionnel’ et d’une bonne dynamique

Racing Bulls continue de faire un beau début de saison 2026, et l’équipe pointe désormais au sixième rang du championnat du monde après deux week-ends, à égalité avec sa grande sœur, Red Bull Racing.

Le team principal, Alan Permane, n’a pas caché sa satisfaction de voir Liam Lawson et Arvid Lindblad jouer le top 10 dans les deux premiers week-ends de la saison, en plus d’une fiabilité et de stratégies qui permettent de profiter du potentiel de la VCARB 03.

"Récolter 8 points après un week-end où nous n’étions clairement pas assez rapides est un résultat exceptionnel pour l’équipe" a déclaré Permane. "La course a été parfaitement maîtrisée."

"Nous avons été malchanceux avec la voiture de sécurité, car Liam est rentré aux stands au tour précédent, mais il a réalisé une très belle course. Il a subi une forte pression de la part d’Hadjar à un moment donné et n’a commis aucune erreur, signant un résultat solide."

"Arvid, parti en pneus durs, a vu la voiture de sécurité arriver au pire moment, ce qui a compromis sa course et celle de toutes les voitures chaussées de pneus durs. Un week-end difficile pour lui, mais l’apprentissage se poursuit. Un week-end sprint sur un nouveau circuit s’annonçait compliqué, surtout avec un temps de piste réduit lors des EL1 à cause de son souci technique."

"La suite va s’enchaîner rapidement : une semaine en Europe avant de partir pour le Japon. C’est un circuit aux configurations et aux défis très différents des deux dernières courses, et nous sommes impatients de les relever."