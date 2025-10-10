Cadillac et Ferrari confirment leur projet d’essais conjoints pour 2025

Les premiers essais sur piste de Cadillac avant son entrée en Formule 1 en 2026 ont été confirmés, Ferrari fournissant à la fois la voiture et l’assistance technique.

Le directeur de l’écurie, Graeme Lowdon, a confirmé à Singapour que la nouvelle écurie américaine effectuera sans aucun doute des essais avant la fin de l’année, marquant ainsi la première vérification des systèmes de Cadillac en piste avant ses débuts avec sa propre monoplace fin janvier 2026.

"Ce n’est pas que nous voulons vraiment tester des voitures, car nous n’avons pas nos propres voitures. D’un point de vue technique, il n’y a aucun avantage à utiliser le châssis d’une autre équipe."

"Mais nous avons un programme de préparation à la course et nous voulons que tout le monde travaille ensemble avant Melbourne. Nous ne voulons pas que les gens soient perdus lorsqu’ils doivent travailler ensemble pour la première fois lors de la première course."

Le patron de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a confirmé que la Scuderia prêterait l’un de ses anciens modèles - soit la SF-23 de 2023, soit la SF90 de 2019 - pour cet exercice, ainsi que des ingénieurs pour superviser le fonctionnement du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesses.

"Nous n’allons pas utiliser la totalité de nos 20 jours de TPC, nous pouvons donc aider Cadillac en leur prêtant notre ancienne voiture pour des essais, probablement en novembre ou décembre," confirme Vasseur aujourd’hui.

"Il est dans l’intérêt du sport qu’ils puissent opérer la voiture d’une autre équipe pendant un jour ou deux cette année. Nous fournissons le groupe motopropulseur et les boîtes de vitesses, nous sommes donc heureux de coopérer."

La séance, à laquelle devraient participer Valtteri Bottas, avec l’accord de Mercedes, et Sergio Perez, qui fait son retour en F1, sera axée sur les opérations dans les stands : processus de démarrage, télémétrie, arrêts aux stands, tout doit y passer !