Interview - Hamilton a redécouvert la magie de la F1 en rouge Ferrari

À quarante ans, Lewis Hamilton a entamé un nouveau chapitre de sa légende, en rouge Ferrari. L’homme aux sept couronnes mondiales en F1, symbole d’une génération et d’un combat au-delà du sport, s’installe dans la SF-25 avec la conscience du temps qui passe et la ferveur intacte d’un jeune pilote.

"Quand on monte dans une Ferrari, c’est de l’amour," confie-t-il, les yeux brillants. Ce n’est plus la fougue du garçon de 21 ans découvrant la Formule 1, mais l’émotion d’un homme qui mesure la portée du moment : l’histoire, la culture, la passion italienne dans toute son intensité.

Hamilton parle dans son interview ci-dessous confiée au magazine officiel de Ferrari d’un monde où "les relations humaines" priment sur tout, d’un paddock qu’il redécouvre à travers la chaleur méditerranéenne de Maranello, des différences culturelles qui s’effacent dès que naît la confiance. Dans ses mots, Ferrari n’est pas seulement une équipe, c’est un langage, un art de vivre.

Lucide sur la pression et les attentes, il rappelle que : "Rome ne s’est pas construite en un jour". Et si certains attendent des victoires immédiates, Hamilton préfère bâtir des ponts, entre cultures, entre générations, entre mondes. De Niki Lauda à Nelson Mandela, de la F1 au cinéma, du casque au crayon, il poursuit une quête : celle de la signification.

"Le travail ne s’arrête jamais," dit-il, que ce soit sur la piste ou dans la vie. Chez Ferrari, Lewis Hamilton ne cherche plus seulement à gagner : il cherche à laisser une trace.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes assis pour la première fois dans la Ferrari SF-25 ?

Eh bien, je suis à un autre moment de ma vie. J’ai aujourd’hui 40 ans, et j’en avais 21 la première fois que je me suis assis dans une F1. Quand on vient d’un milieu où l’on regarde la F1 à la télévision, où l’on aspire à courir au plus haut niveau, et que l’on se retrouve dans une F1 avec les gens autour de soi, les mécaniciens et toute la machinerie... Et puis, 20 ans plus tard, se retrouver dans une voiture rouge, c’était beaucoup plus émouvant. À 21 ans, ce n’était pas émouvant, c’était "excitant", parce que tout bouillonnait en moi. Quand on monte dans une Ferrari, c’est de l’amour. On établit un lien différent.

De quelle manière ?

C’est tellement spécial ici. Le rouge est l’une de mes couleurs préférées. Ferrari, c’est l’histoire, l’emblème et ce qu’il symbolise. Les voitures sont des chefs-d’œuvre. C’est la langue, la culture, la cuisine. C’est la façon dont les Italiens expriment leur passion pour tout. Au fil des ans, différentes cultures se sont impliquées et ont attiré des personnes de tous horizons, mais Ferrari reste fondamentalement italienne. Je n’aurais jamais pensé obtenir un baquet ici. Pour être honnête, je m’inquiétais des différences culturelles, mais une fois sur place, tout le monde s’est montré très ouvert d’esprit. En fin de compte, c’est une question de relations humaines. Quand on crée des ponts, tout le reste s’efface.

Comment la Scuderia Ferrari se compare-t-elle aux autres équipes ?

Les autres sont un peu moins... colorées. Elles ont toutes leurs qualités, mais les Italiens affichent leurs émotions de manière plus évidente, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur, je pense. On voit cette passion tous les jours, dans la façon dont les Italiens parlent de la nourriture, par exemple. En Angleterre, on ne s’enthousiasme pas en parlant de fish and chips, vous voyez ?

Aviez-vous prévu que votre signature chez Ferrari aurait un tel retentissement ?

Je savais que l’association de nos marques aurait un impact important. Mais quand cela arrive, on se dit : "C’est encore plus puissant que je ne l’imaginais". C’est magnifique et il y a beaucoup d’aspects positifs, même si cela implique beaucoup de responsabilités et de pression. Tout le monde s’attend à gagner immédiatement, mais "Rome ne s’est pas construite en un jour". Combien de temps cela a-t-il pris ? Il faudra vérifier.

Tous ceux qui connaissent un tant soit peu le fonctionnement de la Formule 1 savent que cela prend du temps...

Et ce n’est pas le cas de beaucoup de gens. Ce n’est qu’en faisant partie d’une équipe que l’on peut vraiment comprendre comment cela fonctionne et comment fonctionne la F1. Sinon, on ne peut pas imaginer comment la machine fonctionne réellement. Je suis en F1 depuis si longtemps, mais quand je suis arrivé dans cette équipe, c’était vraiment différent. Je ne reproche donc pas aux gens de ne pas savoir. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Comment je me prépare et comment je travaille avec l’équipe. Comment je me présente chaque jour et comment je reste positif.

Cette année marque le 50e anniversaire de la première victoire de Niki Lauda au championnat avec Ferrari. Vous vous êtes rapproché de lui. Quelle influence a-t-il eue sur vous ?

Quand je suis arrivé en F1, Niki faisait partie d’un monde qui ne pouvait pas s’adapter à ma différence, et j’ai entendu des choses négatives, même si j’avais toujours eu de l’admiration pour lui en tant que triple champion du monde. C’est l’une des véritables icônes de notre sport. Puis il m’a appelé pour me dire pourquoi je devrais rejoindre Mercedes, et quand nous nous sommes enfin rencontrés, nous avons eu une très bonne conversation. Il m’a dit : "Tu es comme moi, tu es un pilote dans l’âme". Ce n’est qu’après cette rencontre que les barrières sont tombées et que les stéréotypes qu’il pouvait avoir ont été balayés. Après cela, nous avons voyagé ensemble pour assister à des courses et il nous emmenait tout le temps en avion.

L’avez-vous éduqué à votre monde ?

Je pense que nous nous sommes éduqués mutuellement. Il avait les meilleures histoires, et nous riions beaucoup ensemble. Et c’était un battant, littéralement jusqu’à son dernier souffle. C’était incroyable pour moi de voir à quel point il se battait. Nous nous envoyions des messages vidéo, et jusqu’à la fin, il se battait, disant "Je reviendrai...". Je l’aimais pour cela.

En tant que pilote de F1, est-il utile de connaître l’histoire de ce sport ?

La connaissance, c’est le pouvoir. Je ne pense donc certainement pas que ce soit un inconvénient. Quelqu’un comme Seb [Vettel] connaît bien mieux que moi l’histoire de la F1. En grandissant, je m’intéressais aux voitures en général, mais il y avait beaucoup d’autres choses qui me passionnaient. La musique a toujours été une grande passion. Tout ce qui est créatif est une évasion. Je dessine la plupart des vêtements que je porte.

Que répondez-vous à ceux qui suggèrent que ces activités hors F1 sont une distraction ?

Ce n’est pas une question de distraction. Tout le monde peut être distrait, d’une manière ou d’une autre. Il s’agit plutôt de la façon dont vous décidez d’utiliser votre énergie et de créer un sentiment d’équilibre. Vous devez trouver un équilibre créatif, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à travailler, sinon vous finirez par être malheureux. Comment trouver des choses qui vous inspirent et vous motivent ? Exploiter votre créativité est une solution.

Votre fondation Mission 44 continue de promouvoir la diversité et d’améliorer l’éducation et les opportunités dans les écoles. Êtes-vous satisfait des progrès réalisés ?

Le travail ne s’arrête jamais. J’ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Il s’est battu pour les autres jusqu’à son dernier jour. Dirigez avec intention. Ne vous abaissez pas à certains niveaux auxquels certaines personnes aiment se rabaisser. Comme l’a dit Michelle Obama, ils s’abaissent, nous nous élevons. À chaque réunion avec un partenaire potentiel, je demande ce qu’il fait pour avoir un impact. Ce sera un défi tant que je vivrai et il y aura d’autres combats à mener en cours de route.

Vous avez également créé une société de production cinématographique, Dawn Apollo Films. Elle figure parmi les grands noms de "F1 : The Movie". Félicitations...

Merci. J’en suis très heureux... Pouvoir m’impliquer réellement dans le film et m’engager pleinement dans le processus était incroyable. Joe [Kosinski, le réalisateur du film] est venu me voir et m’a dit : "Je pense faire ce film, j’aimerais beaucoup avoir Brad Pitt". À ce moment-là, nous ne l’avions pas encore. J’ai aidé à combler certaines lacunes et j’ai participé au projet jusqu’au générique de fin. J’ai passé du temps au montage, j’ai regardé des extraits du film sur mon ordinateur portable et j’ai envoyé des notes. J’ai rencontré Hans Zimmer dans son incroyable studio de Santa Monica. Quelle année incroyable, et quel privilège !

Avez-vous un programme complet de projets à venir ?

Nous avons quelques idées. Je suis en train d’y réfléchir, mais la narration est quelque chose qui me passionne vraiment. Plus que jamais, nous avons besoin d’histoires inspirantes, compte tenu de la période sombre que nous traversons. J’adore la comédie et j’ai une idée particulière pour une émission de télévision. Je travaille sur plusieurs idées de films d’animation, et nous recevons tellement de propositions depuis la sortie du film sur la F1 que c’en est fou. Mais l’important n’est pas de faire beaucoup de projets, c’est plutôt comme Quentin Tarantino, la qualité prime sur la quantité.