Pérez est impressionné par le retour ’phénoménal’ de Verstappen

Sergio Pérez pense que Max Verstappen a une chance de remporter le titre mondial cette année, et le pilote mexicain n’est pas avare de compliments au sujet du pilote Red Bull et de son retour dans la lutte pour le titre après un milieu de saison difficile.

Sur Sky Sports F1, Pérez a salué les performances du Néerlandais, et il admet qu’il n’avait pas imaginé son ancien équipier revenir sur les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri.

"Je ne m’y attendais pas, vous savez" a déclaré Pérez. "C’était formidable à voir. Je veux dire, Max a été au cœur de l’action cette année. Il a su retenir l’attention de tous les fans de Formule 1."

"D’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à transformer la saison, et maintenant que McLaren est en difficulté, je pense qu’il a vraiment une chance d’y arriver. Je pense que c’est le pilote qui mérite le plus ce titre, car il a piloté de manière phénoménale."

Pérez connaît parfaitement le potentiel de Verstappen après avoir été à ses côtés chez Red Bull de 2021 à 2024. Frustré par sa fin de carrière au sein de l’équipe de Milton Keynes, il est heureux de revenir sur la grille de départ avec l’équipe Cadillac F1.

"Je suis très enthousiaste, car je pense avoir encore beaucoup à apporter à ce sport. J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, mais je veux la terminer en beauté. Je pense que l’année dernière a été difficile dans ma carrière et je sais à quel point je peux être bon dans un environnement favorable."

"Je pense que les gens seront surpris de voir à quel point je serai compétitif et performant lors de mon retour, et je suis déjà très motivé. Donc oui, j’ai l’impression d’avoir une dernière chose à prouver dans ma carrière et je veux m’assurer de partir quand je le souhaite."