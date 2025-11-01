Villeneuve veut voir Alex Palou chez Racing Bulls

Le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve a surpris en proposant un nom inattendu pour l’un des baquets de Racing Bulls pour 2026 : celui de Alex Palou, star de l’IndyCar.

L’écurie de Faenza n’a pas encore confirmé sa future paire de pilotes pour la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, Isack Hadjar devrait être promu chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen, laissant deux baquets vacants chez Racing Bulls. Ceux-ci devraient se jouer entre Liam Lawson, Arvid Lindblad et Yuki Tsunoda.

Red Bull avait initialement laissé entendre qu’une décision serait prise après le Grand Prix du Mexique, mais Laurent Mekies a confirmé que l’équipe ne se précipiterait pas dans son choix. Le Dr Helmut Marko est également revenu sur ses propos à ce sujet : plus question de faire une annonce avant le Brésil.

Villeneuve partage l’avis général sur Hadjar, estimant que le Français mérite une promotion après une excellente saison de débutant. Mais lorsqu’on lui a demandé qui il choisirait pour Racing Bulls en 2026, le Canadien a proposé une idée pour le moins originale.

"Gardez Liam Lawson, et allez chercher Alex Palou en IndyCar ! Je ne comprendrais pas qu’on sauve Yuki Tsunoda en tout cas."

Palou (en photo ci-dessous), véritable référence de la discipline américaine, a remporté quatre titres en six saisons et s’est imposé cette année pour la première fois aux 500 Miles d’Indianapolis. Pour Villeneuve, ces accomplissements font du pilote espagnol un candidat crédible pour le giron Red Bull.

"Il gagne des courses, sous pression, dans toutes sortes de conditions. C’est le profil parfait d’un futur pilote Red Bull, testez-le chez Racing Bulls !"

Le champion du monde 1997 estime par ailleurs que l’expérience de Palou est bien supérieure à celle d’un jeune issu de la Formule 2.

"C’est un pilote confirmé, bien mieux formé qu’un pilote de F2. Il évolue sous une pression énorme, les 500 Miles, des circuits très différents, et il est toujours devant. Il est espagnol, il connaît l’Europe. Il s’adapterait très facilement."