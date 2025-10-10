Pourquoi Haas F1 n’a toujours pas testé sa monoplace 2026 en simulateur

Le directeur de Haas F1, Ayao Komatsu, affirme que l’équipe a délibérément attendu avant de laisser ses pilotes tester le concept de sa Formule 1 de 2026 sur simulateur.

Selon le directeur de l’écurie américaine, la future Haas VF-26 évolue encore trop rapidement pour que les pilotes puissent apporter une contribution significative.

"Nous progressons dans le développement, mais le concept est en constante évolution," nous a-t-il confié.

"Il n’y a pas encore de base stable sur laquelle les pilotes puissent s’entraîner."

"Il est inutile de les habituer à une voiture qui aura probablement un aspect et un comportement complètement différents dans deux mois."

Avec six manches restantes cette année, Komatsu a déclaré que l’accent restait fermement mis sur la lutte actuelle pour le championnat constructeurs. Haas occupe actuellement la neuvième place du classement des constructeurs avec 46 points, assez loin devant Alpine (26 points d’avance) mais à 9 points de Sauber F1.

"Le milieu de peloton est incroyablement serré. C’est pourquoi nous voulons que nos pilotes restent pleinement concentrés sur la saison en cours. Nous aurons des évolutions à Austin et nous ferons le dernier push et tenterons de gagner au moins une place au championnat."

"Après Abu Dhabi, le projet 2026 sera beaucoup plus avancé, il sera donc logique d’inclure le programme en simulateur à ce moment-là."

La réglementation 2026 marquera l’une des plus importantes réformes techniques de l’histoire de la Formule 1, combinant une nouvelle aérodynamique active avec des moteurs hybrides de nouvelle génération.