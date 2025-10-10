Procès McLaren F1 : Palou témoigne contre Brown, Piastri le facteur clé

L’arrivée d’Oscar Piastri chez McLaren a été le facteur déterminant qui a mis fin à la relation entre Alex Palou et l’écurie britannique basée à Woking.

Cette semaine, Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a comparu devant la Haute Cour de Londres dans le cadre du procès en cours contre le quadruple champion d’Indycar. McLaren lui réclame 20,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Palou est accusé d’avoir rompu son contrat avec McLaren pour piloter dans le programme Indycar après avoir décidé de rester chez Chip Ganassi Racing.

La journée d’hier était attendue à Londres car il s’agissait de la première confrontation des versions de Palou et Brown.

"La seule option intéressante était la voie vers la Formule 1," a déclaré Palou dans sa déposition.

"Mon ambition était d’intégrer la plus grande série de monoplaces au monde."

L’Espagnol a ensuite expliqué que lorsque McLaren a annoncé Piastri comme nouveau rookie fin 2022, il était "très contrarié, inquiet et en colère que McLaren ait signé un autre pilote débutant".

"Le 22 septembre, j’ai demandé à MIM (Monaco Increase Management, la société de gestion de Palou à l’époque) de parler à Zak pour lui demander ce qui se passait. Ils ont eu une conversation avec Zak, et Zak leur avait dit qu’ils avaient besoin de quelqu’un qui serait rapide en 2023, mais que cela n’interférerait pas avec mes chances d’entrer en F1."

"Lors des essais avec McLaren, Zak m’a dit qu’il croyait que nous y arriverions et qu’il me donnerait toute la préparation nécessaire pour accéder à la F1. À l’époque, je croyais qu’il était sincère."

Puis le recrutement de Piastri est arrivé "comme un choc". Palou a ajouté devant le tribunal que Brown lui avait assuré que ses espoirs en Formule 1 étaient toujours intacts et que les performances de Piastri "seraient comparées" aux siennes. Brown aurait également déclaré à Palou que l’embauche de Piastri "n’était pas sa décision, mais celle d’Andreas Seidl".

"À partir de ce moment-là, j’ai su que tout avait changé," a déclaré Palou, expliquant pourquoi il avait choisi de rester chez Ganassi.

"Zak m’a dit que les performances de Piastri seraient évaluées par rapport aux miennes pour 2024. Il m’a dit que, de son point de vue, mes chances d’obtenir un baquet en F1 n’étaient pas affectées par Oscar."

"Cependant, je savais que tout avait changé. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à être plus disposé à rester chez Ganassi."

Brown a ensuite répondu : "Je ne lui ai jamais dit qu’il serait envisagé pour 2023… il y avait une possibilité de rejoindre la F1."

Palou a poursuivi : "Des rumeurs circulaient dans les médias selon lesquelles AlphaTauri recherchait un pilote de F1, et mon nom était dans la liste. En juin 2023, j’ai contacté Helmut Marko et eu une conversation téléphonique avec lui. Helmut était ouvert à l’idée que je pilote pour eux et m’a demandé quelles étaient les conditions de ma libération chez McLaren."

Palou affirme que son représentant a informé Brown de l’offre contre son gré, et que "Zak avait directement appelé Helmut, et apparemment, celui-ci lui avait dit qu’il n’était plus intéressé. Je ne sais pas ce qui s’est passé lors de cette conversation, mais elle n’a certainement pas servi à grand-chose, car Helmut n’était soudainement plus intéressé."

Brown a ensuite été confronté à des captures d’écran WhatsApp suggérant que le personnel de McLaren avait supprimé des messages internes pour "se protéger contre des poursuites judiciaires", ce que l’Américain a catégoriquement nié.

La procédure devant la Haute Cour se poursuit à Londres.