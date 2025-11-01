Susie Wolff explique en quoi des pilotes de F1 ’devraient s’inspirer’ de Hamilton

Susie Wolff estime que Lewis Hamilton mérite davantage de reconnaissance pour le rôle qu’il a joué dans l’évolution de la culture de la F1. Au-delà de ses incroyables succès en piste, Hamilton continue d’avoir un impact significatif, notamment dans son aide aux ingénieurs et jeunes pilotes issus de minorités.

Hamilton a publiquement soutenu la F1 Academy, la catégorie 100 % féminine de monoplace dont Susie Wolff est la directrice, et elle le remercie pour avoir été une des rares voix célèbres à s’en soucier.

"Je reçois beaucoup de soutien au sein du sport. Beaucoup de gens me félicitent pour les progrès de la F1 Academy, mais c’est vraiment un mérite qui revient à tout le sport, car les équipes de F1 se sont investies derrière le projet" a déclaré Wolff dans le High Performance Podcast.

"J’ai le plein soutien de la F1, ainsi que tous les investissements nécessaires pour développer la structure. Il y a une véritable authenticité chez les gens de la Formule 1 qui veulent voir la F1 Academy réussir, car ils savent que cela peut avoir un impact positif sur le sport."

"Lewis a toujours été quelqu’un prêt à utiliser sa voix pour de bonnes causes, et quelqu’un qui a toujours eu une vision plus large de la manière dont son influence pouvait avoir un impact positif."

Elle salue également l’impact de Lewis Hamilton sur la liberté que les autres pilotes ressentent dans le paddock, notamment sur le plan de l’apparence : "Parfois, il est facile de suivre le chemin tout tracé que tout le monde emprunte, mais lui a clairement tracé sa propre voie, et il a eu un immense impact sur le sport."

"Cela ne m’a pas surprise qu’il soit celui qui se lève pour parler, car il est toujours celui qui prend la parole quand il y a quelque chose à dire, ou quand quelque chose n’a pas été dit mais mérite de l’être. Et je pense qu’il ne reçoit pas toujours assez de reconnaissance pour cela."

"Il a transformé cette marche vers le paddock en un véritable défilé de mode. Il a contribué à rendre la Formule 1 culturellement pertinente au-delà du sport automobile et du sport en général. C’est quelqu’un qui a une voix très puissante et qui l’utilise pour de bonnes causes, et d’autres devraient en tirer inspiration."