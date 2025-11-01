McLaren F1 est-elle ’la meilleure alliée’ de Verstappen pour le titre ?

Günther Steiner est revenu sur son opinion concernant les chances de Max Verstappen de remporter le titre, déclarant que le pilote Red Bull est toujours en lice pour le championnat du monde des pilotes 2025. En plaisantant, il a ajouté que McLaren pourrait même l’aider à y parvenir.

Selon lui, la gestion des consignes entre Lando Norris et Oscar Piastri par l’équipe de Woking pourrait aider Verstappen à se rapprocher du titre, si cela continue de coûter des points à McLaren.

"Il y a quelques courses, c’était complètement non, maintenant je dis oui" a déclaré Steiner dans le podcast The Red Flags. "Et son meilleur allié pour gagner ce championnat, c’est McLaren. Les Papaya rules sont pour Max !"

Interrogé sur la baisse de performance récente d’Oscar Piastri après un week-end chaotique au Grand Prix du Mexique, l’ancien directeur de l’équipe Haas n’a pas mâché ses mots au sujet du pilote australien et de la manière dont, selon lui, son équipe a échoué à le soutenir.

"Ce n’était pas suffisant pour être champion du monde, non ? Il a du mal en ce moment et je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais l’une des choses que je peux en conclure, c’est qu’Oscar ne reçoit pas le soutien de l’équipe pour gagner le championnat."

Malgré cela, Steiner a averti qu’il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives du classement du week-end mexicain. Selon lui, l’altitude élevée affecte le comportement de chaque voiture, et il serait prématuré de croire que les Red Bull ne sont plus plus rapides que les McLaren.

"Je pense qu’en ce qui concerne les performances de McLaren et de Red Bull au Mexique, le Mexique est un circuit tellement particulier avec l’altitude. Donc, on ne devrait pas conclure que la Red Bull n’est plus bonne."

"Je dirais simplement que je ne sais pas, parce que c’est l’un de ces circuits où tu peux avoir une très bonne voiture et ne pas comprendre d’où vient la performance, car, tu vois, on ne développe pas une voiture spécifique pour le Mexique."

"Tu mets beaucoup plus de refroidissement dans la voiture, et tu perds évidemment de l’appui aérodynamique, certains en perdent plus, d’autres moins, mais ce n’est pas quelque chose que tu planifies."

"Tu essaies toujours de ne pas perdre d’appui en augmentant le refroidissement, mais parfois ça marche mieux, parfois moins bien. Donc je ne sauterais pas à la conclusion que la Red Bull n’est plus aussi performante qu’à Austin."