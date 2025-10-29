Ferrari place Câmara aux côtés de Beganovic en F2

Déjà sacré champion F3 2025 avec autorité, Rafael Câmara a officiellement scellé son avenir : le pilote brésilien de la Ferrari Driver Academy rejoindra Invicta Racing en Formule 2 dès la saison 2026.

Une progression logique pour celui qui ne cesse de gravir les échelons de la monoplace depuis son arrivée dans le programme de jeunes pilotes de la Scuderia en 2022.

Champion de la Formula Regional European Championship en 2024, Câmara a confirmé tout son potentiel cette année en F3, avec une campagne particulièrement impressionnante : quatre victoires, cinq podiums et cinq pole positions, et un titre décroché avec une manche d’avance, conclu de main de maître au Hungaroring.

Avant de se lancer dans sa première saison au niveau supérieur, Câmara retrouvera Invicta Racing dès les essais post-saison de Formule 2 à Abu Dhabi, dans le cadre de sa préparation.

Très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi, Rafael Câmara a livré ses premières impressions.

"Je suis très fier de rejoindre Invicta Racing pour ma première saison en Formule 2. Au cours des dernières années, cette équipe est devenue la destination idéale pour tout pilote souhaitant courir en F2 et a prouvé à maintes reprises qu’elle savait développer les jeunes talents. Suivre les traces de Gabriel [Bortoleto] et Leonardo [Fornaroli] en faisant ce pas après avoir été champion de F3 est un immense honneur. Après une saison incroyable cette année en F3, je me sens prêt pour le prochain défi, et j’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe."

Avec ce nouveau chapitre qui s’ouvre, Ferrari comme Invicta Racing fondent de grands espoirs sur le jeune Brésilien, déterminé à confirmer son ascension très rapide dans l’antichambre de la F1.

Il rejoint ainsi en F2 l’autre jeune pilote de Ferrari, Dino Begnovic. Le Suédois, en photo ci-dessous, poursuivra une 2e saison dans l’antichambre de la F1 avec l’équipe française DAMS.