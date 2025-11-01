Williams F1 utilise ses échecs pour trouver des ’méthodes’ de progression

Alexander Albon est le pilote ayant marqué le plus de points parmi les équipes du milieu de grille, mais il paie le développement arrêté de sa monoplace depuis longtemps. En effet, Williams F1 a stoppé les évolutions sur sa FW47 avant l’été, et l’équipe est à la peine.

Le directeur de l’équipe, James Vowles, a reconnu les difficultés du Thaïlandais au Mexique. Cependant, il a déclaré qu’ils avaient tiré des informations utiles de la voiture sœur de Carlos Sainz, plus en verve lors des dernières courses, qu’ils utiliseront pour offrir à Albon un meilleur réglage à l’avenir.

"Ce week-end-là, nous n’étions pas au niveau en ce qui concerne la gestion optimale des pneus" a déclaré Vowles. "Et je ne pense pas non plus que nous ayons eu le bon réglage, la corrélation entre la configuration de base de la voiture et la manière dont nous utilisons notre différentiel et d’autres outils n’était pas parfaite non plus."

"Quoi qu’il en soit, cela nous a donné une bonne voie à suivre pour le Brésil et pour la suite. Donc, à travers cet échec, je pense que nous avons en réalité trouvé une méthode pour exploiter la voiture, en combinant les données de Carlos et d’Alex."

"Nous n’avons pas encore eu la voiture entièrement au point. Nous avons eu de petits problèmes qui, mis bout à bout, ont eu un impact, et nous n’étions pas tout à fait dans la bonne fenêtre de température des pneus au Mexique. Désormais, nous allons corriger cela. Nous avons beaucoup appris."

Le principal changement que Williams doit apporter pour Albon consiste à lui donner une voiture plus facile à piloter, a expliqué Vowles, quitte à sacrifier la performance intrinsèque de la FW47.

"Il y a une direction de réglage que nous savons désormais devoir suivre à partir du Brésil, plus proche de celle de Carlos, mais il faut simplement s’assurer que la voiture soit plus homogène pour lui. C’est donc une bonne base sur laquelle construire. Peut-être pas la voiture la plus rapide au millième de seconde, mais une plateforme cohérente sur laquelle travailler."