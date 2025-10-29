Cadillac ajoute un troisième programme à Herta pour 2026

La saison 2026 de Colton Herta s’annonçait déjà intense et cruciale pour la suite de sa carrière, et elle vient de prendre une nouvelle dimension avec l’ajout d’un programme supplémentaire avec Cadillac à son calendrier.

Ayant décidé de quitter l’IndyCar pour poursuivre son rêve de courir en Formule 1, l’Américain sera l’an prochain pilote d’essai pour Cadillac F1, un rôle complété par une campagne en Formule 2 avec Hitech, afin de décrocher les points de Superlicence nécessaires pour accéder à la F1.

Ce mardi, il a été annoncé que le pilote de 25 ans participera également à trois courses du championnat IMSA SportsCar pour Cadillac en 2026. Entre ses deux premiers week-ends de F2 à Melbourne et Bahreïn, Herta retournera aux États-Unis pour disputer les 12 Heures de Sebring au volant d’une Cadillac LMDh.

Cadillac a confirmé que Herta prendra part aux trois plus grandes épreuves d’endurance de l’IMSA : les 24 Heures de Daytona (a.k.a Rolex 24), les 12 Heures de Sebring et le Petit Le Mans à Road Atlanta, au volant d’une V-Series.R engagée par Wayne Taylor Racing.

"Je suis super enthousiaste à l’idée de rejoindre Cadillac Wayne Taylor Racing pour les épreuves d’endurance l’an prochain" a déclaré Herta. "Nous avons connu du succès la dernière fois que j’étais avec l’équipe, et j’espère poursuivre sur cette lancée."

Herta retrouvera ses coéquipiers de Wayne Taylor Racing, Jordan Taylor et Louis Delétraz, la même équipe avec laquelle il a disputé les trois courses d’endurance en 2024 au volant d’une Acura ARX-06. Le trio s’était notamment imposé à Sebring et avait terminé troisième à Daytona.

"Jordan et Louis font partie des meilleurs pilotes du milieu, et c’est un plaisir de les retrouver pour cette aventure. J’ai hâte de prendre le volant du moteur atmosphérique de la Cadillac. Daytona ne peut pas arriver assez vite."

Les trois apparitions de Herta en IMSA ne devraient pas nuire à son développement et l’aideront à maintenir sa forme en course. Il s’écoulera six mois entre la dernière manche de la saison 2025 d’IndyCar, disputée à Nashville le 31 août, et l’ouverture de la saison 2026 de F2 à Melbourne en mars suivant.

Le calendrier d’endurance aidera Herta à rester affûté, avec notamment trois jours d’essais avant Daytona lors du traditionnel ’Roar before the 24’, ainsi que les essais officiels IMSA du 14 au 16 novembre, sans compter d’éventuelles séances privées.

Plus tard dans l’année, le calendrier de F2 comprendra également une pause de deux mois entre la 12e manche à Bakou et la 13e à Losail, période pendant laquelle Herta disputera la 29e édition de Petit Le Mans.