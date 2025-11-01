Abu Dhabi 2021 : Red Bull était ’déchaînée’ malgré quelques ’regards de dédain’

Calum Nicholas, un ancien chef mécanicien de Red Bull, a révélé les coulisses du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, qui avait été remporté par Max Verstappen après une erreur du directeur de course, Michael Masi.

Red Bull ne pensait pas pouvoir gagner après une série de victoires de Lewis Hamilton, qui bénéficiait notamment d’un moteur neuf et avait profité des pénalités infligées à son rival à Djeddah pour revenir à égalité au championnat.

La pole de Verstappen à Abu Dhabi n’a pas amélioré l’enthousiasme de l’équipe au moment de faire sa traditionnelle soirée de fin de saison en cours de week-end, où la tension était palpable.

"À ce stade de la saison, pour la dernière course, je pense que le développement des voitures avait basculé en faveur de Mercedes. Et c’est Lewis Hamilton… évidemment, Lewis, c’est Lewis" a expliqué Nicholas dans le podcast The Line with Dr. Kristen Holmes.

"Je pense que nous étions euphoriques mais un peu choqués que Max ait fait la pole. On savait donc qu’on commencerait la course en tête, mais probablement contre toute attente. Nous avons toujours un barbecue d’équipe à Abu Dhabi le samedi soir après les qualifications. C’est une tradition depuis des années."

"Cette fois, c’était assez calme. Les soirées Red Bull sont rarement calmes, mais je me souviens que c’était assez posé, et je pense que tout le monde est allé se coucher tôt. On se disait tous ’on a une vraie opportunité’. Puis on a pris un très mauvais départ, on a perdu une position, et ça ne tournait pas en notre faveur, on n’avait pas le rythme."

Résigné à la défaite après ce début de course compliqué, Nicholas n’a pas pu regarder les derniers tours de la course et est sorti à l’arrière du garage, suivant l’action sur les écrans visibles depuis l’hospitalité Red Bull dans le paddock.

"On en était au 40e tour environ, et je faisais exactement ce que Jonathan Wheatley nous avait toujours dit de ne pas faire, sortir à l’arrière du garage pour fumer une cigarette pendant la course."

"J’étais assis là à parler avec un collègue, et je lui ai dit ’Steve, je n’arrive pas à croire qu’on ait tout gâché’. Steve, toujours optimiste, m’a répondu ’oh, tu ne sais jamais, mon pote. On ne sait jamais ce qui peut se passer’."

"Et moi ’non, c’est mort, mec, c’est foutu. On a tout raté’. Je suis rentré au garage, dégoûté, et à mi-chemin du couloir, j’ai vu de l’agitation à l’intérieur. Alors j’ai accéléré le pas, je suis entré dans le garage et j’ai vu qu’il y avait des drapeaux jaunes. Puis la caméra a montré Nicholas Latifi dans le mur."

La Williams venait de percuter de mur, déclenchant la sortie de la voiture de sécurité. Cela a offert à Red Bull l’opportunité de faire rentrer Verstappen pour chausser des pneus neufs. Une décision qui allait s’avérer cruciale lorsque la FIA a décidé de précipiter la relance de la course.

Nicholas se rappelle de la tension et de la décision cruciale du responsable des stands : "Je savais que l’appel suivant serait celui d’un arrêt au stand. Dès que j’ai vu Latifi dans le mur, j’ai su qu’il y aurait une voiture de sécurité, et donc qu’on allait s’arrêter."

"C’est très courant pour les équipes de s’arrêter sous voiture de sécurité, car on gagne du temps : tout le monde roule lentement. Et quand on n’est pas en tête, c’est souvent la meilleure stratégie, car on peut chausser des pneus frais, c’est exactement ce qu’il s’est passé."

"Quand j’ai attrapé mon casque, j’ai reçu l’appel de Jonathan Wheatley disant ’arrêt au stand imminent’. On a 15 secondes de préavis, donc dès qu’on reçoit la notification, on sait que la voiture sera là dans 15 secondes. Je ne me souviens pas du tout comment l’arrêt s’est déroulé. J’ai vu la vidéo, je sais qu’il s’est bien passé."

"Un arrêt sous voiture de sécurité enlève un peu de pression, mais pour moi, tout est flou. La chose suivante dont je me souviens, c’est d’être de retour dans le garage, à hurler devant les écrans avec mes collègues ’allez, relancez la course !’ Et puis tout s’est enchaîné. C’était surréaliste."

Après la victoire, Red Bull a fait la fête jusqu’au lendemain, même si le travail de la saison n’était pas fini, et il se souvient de quelques mines déconfites : "Tous mes collègues portaient des chapeaux idiots, tout le monde était déchaîné. On a passé un super moment."

"La musique à fond, évidemment, c’est Red Bull Racing, donc il y avait une grosse fête. Ce qui m’a marqué, c’est qu’il y avait pas mal de commentateurs et de gens du milieu qui étaient furieux du résultat de cette course."

"Je me souviens que le lendemain matin, on descendait prendre le petit-déjeuner, car malheureusement pour nous, ce n’était pas ’on remballe tout et on rentre chez nous en champions du monde’. On avait des essais pour jeunes pilotes le lendemain, donc à 9h, on devait être de retour au garage pour préparer la voiture."

"Enfin, je dis 9h… beaucoup ne sont arrivés qu’à 13h ! Mais je me souviens d’être descendu au petit-déjeuner, portant un T-shirt ’Max Verstappen World Champion’. Et là, je vois Damon Hill, consultant à l’époque, qui avait été très vocal."

"Je suis entré dans la salle, et j’ai vu son regard de dédain quand il m’a aperçu. Je me suis dit ’ah non, je ne vais pas laisser passer ça’. Alors je me suis littéralement assis en face de lui, genre ’salut mon pote ! Comment ça va ?’ tout sourire, avec mon T-shirt de Max Verstappen. Ça, je ne l’oublierai jamais."

Et de se rappeler des sentiment ressentis durant cette course et après : "Des frissons. Chaque fois que je revois ces images, quand je vois mes collègues dans le garage, tous debout là, c’était quelque chose d’incroyable…"

"J’en parle dans mon livre, de mon point de vue, mais après tout ce tumulte, quand il a franchi la ligne et que le calme est revenu dans la voie des stands, on savait qu’il y avait cette guerre en cours dans le bureau des commissaires. Je me souviens m’être assis sur le muret, dans cette pitlane étrangement silencieuse, seul, en me demandant ce qui se passait."