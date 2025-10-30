Zhou cherche à faire que ’tout le paddock le connaisse’ en F1

Guanyu Zhou espère revenir en tant que titulaire en Formule 1, alors qu’il est cette année réserviste et pilote de développement chez Ferrari, après trois ans à courir chez Sauber F1. Son lien avec les ingénieurs de la Scuderia l’ont rassuré sur ses propres capacités.

En effet, son travail dans l’ombre à à élargir son ensemble de compétences portera ses fruits lorsque des opportunités se présenteront. Et avec les discussions qui se tiennent dans le paddock, il espère que cela lui donnera d’autres chances de revenir.

"Je pense qu’il est très important de travailler avec différentes personnes, différentes équipes, afin qu’elles comprennent tes capacités" a déclaré Zhou à PlanetF1. "Quand je suis arrivé chez Ferrari, beaucoup de gens ne savaient pas quel type de pilote j’étais."

"Et les ingénieurs ont été très positifs avec tous les retours et les éléments que j’ai pu leur apporter, les analyses de données, les commentaires, tout cela. Je pense qu’il est important de rester dans le paddock, mais aussi de permettre à davantage de gens de comprendre quel pilote tu es."

"Parce que, parfois, quand tu restes évidemment dans la même équipe pendant trois ans après être arrivé directement de la F2, seules les personnes qui travaillent avec toi comprennent vraiment qui tu es. Mais ensuite, il faut un peu que tout le paddock te connaisse, pour t’offrir une grande opportunité."

"C’est pour cela que je suis ici. Je sens toujours qu’il y a des opportunités. Nous parlons avec des gens, nous essayons de comprendre quelles sont les possibilités. Je me concentre sur le rôle que j’ai chez Ferrari, mais c’est aussi pour que les autres sachent que la porte est toujours ouverte s’ils ont besoin de moi, et c’est tout."

"Évidemment, je pense que cette année ou l’année prochaine sont les deux années clés, surtout l’année prochaine, avec les nouveaux changements de réglementation. Mais il y aura aussi beaucoup de pilotes dont l’avenir sera incertain. C’est là que, selon moi, des opportunités se présenteront."

"Pour l’instant, je suis heureux là où je suis. Bien sûr, j’aimerais revenir sur la grille l’an prochain. Mais si ce n’est pas le cas, je continuerai simplement d’attendre une autre année et de voir ce qui se passera. Les gens savent ce que je suis capable de faire."

"Certaines choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le siège que je visais probablement. Mais, dans l’ensemble, je pense que les gens comprennent mes capacités et savent que je suis disponible. Différentes équipes recherchent différents types de pilotes, et ce n’est pas à moi d’en décider."

"Il y a beaucoup de pilotes réservistes, ou de pilotes disponibles pour chaque programme, donc c’est à eux de choisir. Mais moi, je reste avec l’équipe Ferrari, en essayant de voir s’il y a des opportunités."

Grâce à son travail avec Ferrari, Zhou a passé beaucoup de temps dans le simulateur à piloter la version 2026 de la voiture, ce qui lui a permis de se familiariser avec un modèle en constante évolution. Il a aussi participé au programme de Testing of Previous Cars (TPC) de Ferrari, dans le cadre duquel il a pu rouler avec la SF-23 de 2023.

Ces connaissances et cette expérience pertinentes concernant les nouvelles réglementations font qu’il se sent affûté et prêt si une opportunité devait se présenter. Et il a pu améliorer sa compréhension de la voiture et du simulateur.

"Les TPC sont très importants, et je pense qu’on apprend beaucoup grâce à eux. Parce que, lorsque tu pilotes uniquement dans le simulateur au début, tant que tu n’es pas monté dans la vraie voiture, tu ne comprends pas ce qui est différent."

"Chaque équipe a probablement un pourcentage différent d’écart entre la voiture réelle et le simulateur. Et ici, j’ai l’impression que, depuis le début de l’année jusqu’à présent, nous avons déjà franchi un palier sur le plan de la simulation, c’est une bonne chose, et je suis assez satisfait des retours que j’ai pu faire entre le simulateur et les essais sur voiture pour 2026."

"J’ai commencé, je crois, dès la première semaine de mars à travailler sur la voiture de 2026. J’ai fait plusieurs sessions chaque mois, chaque semaine même, donc c’est bien pour comprendre d’abord les règlements, puis la voiture, et savoir ce qu’il faut faire pour la rendre plus rapide dans les deux années à venir."

Zhou a également souligné que la stabilité de son travail chez Ferrari contraste fortement avec son passage chez Sauber, où il a eu l’impression d’avoir atteint un plafond à cause des changements qui touchaient sa partie de l’équipe et l’ont déstabilisé.

"Je suis heureux d’avoir déjà pu faire trois saisons en Formule 1. Mais je ne suis pas très satisfait de la façon dont j’ai été traité l’an dernier, car, évidemment, il y a eu trop de changements en coulisses, et cela ne m’a pas vraiment permis de contrôler mon équipe et mes ingénieurs."

"Il y avait trop de mouvements, comme le changement d’ingénieur de course, et cela fait vraiment la différence. La première année s’est bien passée, et la voiture était compétitive. Mais ensuite, j’ai eu beaucoup de problèmes techniques de mon côté avec le système de refroidissement."

"La deuxième année, c’était une très bonne saison. Je pense que chaque année, je me rapprochais de l’écart de points avec Valtteri. Il est très bon, surtout en rythme sur un tour. J’ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup amélioré."

"Mais l’année dernière, même si je n’ai marqué que quelques points, j’ai l’impression qu’avec la voiture que nous avions, c’était extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. J’aimerais avoir une nouvelle opportunité, une saison où je pourrais vraiment construire les choses autour de moi de manière bien plus solide."