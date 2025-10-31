Massa révèle pourquoi Ferrari l’a fait taire au sujet du Crashgate

Felipe Massa a donné des détails sur l’affaire du Crashgate et de ses conséquences, pour lesquelles il a porté plainte en justice auprès des tribunaux anglais, alors que la dernière journée d’audience préliminaire à un procès éventuel est en cours à Londres. Le Brésilien était revenu sur l’affaire fin 2009, quand il était en convalescence de son grave accident de l’été, et que le Crashgate avait été rendu public, un an après les faits.

A l’époque, Nelson Piquet Jr avait avoué l’affaire, faisant chuter Flavio Briatore et Pat Symonds, qui furent bannis temporairement de la F1, entrainant également le retrait de Renault. Mais pour Massa, il ne faisait aucun doute que Fernando Alonso était aussi impliqué dans ce scandale.

"C’était l’équipe et Nelson, mais Alonso faisait partie du problème" avait déclaré le Brésilien à l’époque. "Il savait. Nous ne pouvons pas le prouver, mais bien sûr qu’il savait. J’en suis absolument certain."

Une déclaration qui fut accueillie froidement par Ferrari, puisque la Scuderia avait annoncé quelques mois auparavant que Massa et Alonso feraient équipe à partir de 2010. Celui qui avait rejoint la Scuderia en 2006 avait décidé de faire part de ses soupçons en public.

"En octobre 2009, j’ai également dit aux journalistes que je croyais que Fernando Alonso savait que c’était volontaire" rappelle Massa, qui explique que cela lui a valu un courrier de la société de gestion des contrats qui travaillait avec Ferrari à l’époque.

"Quand Ferrari l’a découvert, GSA m’a envoyé une lettre, le 16 octobre 2009, me réprimandant pour avoir fait des commentaires publics au sujet de Fernando Alonso. J’ai appris avant mon accident de juillet 2009 qu’Alonso allait piloter pour Ferrari lors de la saison 2010 de F1."

Ferrari a ensuite tenté de lui faire publier un communiqué de presse pour officiellement dire qu’il n’avait pas de soupçon sur son nouvel équipier, mais Massa refusa et décida de tirer un trait autrement sur l’affaire.

"La lettre était signée par Henry Peter. Ferrari a ensuite rédigé un communiqué que je devais publier, mais j’ai refusé de le faire. À la place, j’ai simplement déclaré qu’il était temps de se tourner vers l’avenir."