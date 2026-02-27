Cadillac baptise son premier châssis de F1 en hommage à Mario Andretti

À la veille du 86e anniversaire de Mario Andretti, Cadillac F1 a levé le voile sur une décision hautement symbolique. Son tout premier châssis de Formule 1 portera le nom MAC-26, pour Mario Andretti Cadillac 26, en hommage au champion du monde 1978 et à l’influence déterminante qu’il a exercée dans la création et l’ambition sportive de la structure américaine.

Selon le communiqué de l’équipe, cette désignation n’est pas seulement un clin d’œil à l’histoire. Elle entend poser les bases identitaires d’une équipe qui s’apprête à découvrir la discipline reine, en inscrivant son projet dans une culture de l’excellence, de la performance et de la recherche de résultats au plus haut niveau du sport automobile. Un héritage assumé, mais tourné vers l’avenir, que Cadillac souhaite également ancrer dans des valeurs d’humilité, d’humanité et de passion.

"Nommer notre premier châssis MAC-26 (photo ci-dessous) reflète l’esprit que Mario a incarné en Formule 1, ainsi que la conviction qu’une équipe américaine a toute sa place sur cette scène," explique Dan Towriss, PDG de Cadillac Formula 1 Team Holdings.

"Son parcours incarne le rêve américain et inspire la manière dont nous construisons cette équipe au quotidien."

Au sein de l’écurie, l’empreinte d’Andretti dépasse largement le simple cadre symbolique. Pour Graeme Lowdon, directeur de l’équipe, la figure du champion italo-américain reste un modèle absolu, tant sur le plan sportif qu’humain.

"Mario Andretti est une légende de la Formule 1. Un véritable pilote, qui sait gagner et repousser les limites du possible. Mais au-delà de cela, c’est un homme remarquable, doté d’un cœur immense, qui croit profondément en la capacité de chacun à tracer sa propre voie."

Lowdon confie également une anecdote personnelle, révélatrice du poids de cet héritage : "Au début de mon propre parcours avec l’équipe, il m’a demandé de ne pas le décevoir. J’espère qu’il sera fier de voir la Cadillac F1 portant son nom prendre enfin place sur la grille."

Touché par cet hommage, Mario Andretti n’a pas caché son émotion.

"La course a été la joie de toute ma vie. C’est un immense honneur que le Cadillac Formula 1 Team considère ces années comme significatives et dignes d’être inscrites dans l’histoire à travers cette distinction," confie-t-il.

"Je chéris l’opportunité qu’elle m’offre de conserver un lien durable avec la Formule 1 et je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui continuent de reconnaître mon rôle dans l’histoire du sport automobile."

Fondée par TWG Motorsports et General Motors, l’écurie Cadillac s’apprête désormais à franchir sa dernière étape majeure : faire ses débuts en course dès la semaine prochaine à l’occasion du Grand Prix d’Australie, lançant ainsi officiellement sa toute première saison en Formule 1.