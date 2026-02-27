La gestion de l’énergie change le pilotage des F1 mais pas leur développement

La clé du succès en Formule 1 en 2026 sera bien différente de ce que le sport a connu jusqu’à présent, la gestion de la batterie devant jouer un rôle crucial. Cependant, le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, a déclaré que cela ne changerait pas la manière dont les écuries envisagent le développement de la voiture.

Les nouveaux moteurs disposeront d’une puissance électrique multipliée par trois, ce qui représentera la moitié de la puissance totale du V6 hybride. Il est devenu évident que les pilotes devront effectuer une gestion importante de la batterie tout au long d’un tour, mais cette révolution sera plus une adaptation.

"Parfois, il faut faire des choses contre-intuitives, du point de vue du pilotage, pour maximiser l’exploitation de l’unité de puissance et ainsi obtenir le temps au tour le plus rapide" a confirmé Stella, qui admet qu’il y aura des différences dans le pilotage.

"Parfois, les pilotes devront lever le pied avant de freiner en qualifications, ce qui n’est pas forcément leur manière de piloter depuis le début de leur carrière en sport automobile. Ou bien, dans certains virages à haute vitesse, on pourra préférer récolter de l’énergie plutôt que d’essayer de prendre le virage à fond."

"Cependant, cela ne change pas grand-chose aux exigences du châssis. Vous voulez toujours un châssis qui génère autant d’appui que possible, car vous voulez toujours aller aussi vite que possible en virage."

"Mis à part le fait, comme je l’ai dit, que dans certaines phases on peut vouloir récupérer de la puissance ou de l’énergie pour la déployer lors de la phase de propulsion, cela ne change pas le fait que la voiture la plus rapide à Melbourne sera celle qui aura la meilleure efficacité aérodynamique."

"Au contraire, avec le mode "ligne droite", la traînée en mode ligne droite est un nouveau paramètre qui devient extrêmement important, comme l’était la traînée avec le DRS ouvert par le passé. Mais désormais, c’est également important en course, car la traînée de votre voiture, sur la majeure partie du tour, sera celle de votre voiture avec les ailerons ouverts."

"C’est donc, d’une certaine manière, un nouveau paramètre que nous devons prendre en compte. Mais la voiture la plus rapide à Melbourne sera celle qui aura le meilleur appui et qui sera la plus rapide en virage."

Stella estime qu’il est important que la Formule 1 propose la version la plus simple possible du sport à ses fans, compte tenu de tous les facteurs de performance entrant en jeu, pour ne pas les perdre dans des considérations qui ne changeront pas fondamentalement leur perception de la compétition.

"Il y a un moteur qui, évidemment, est compétitif grâce à la puissance du moteur à combustion interne, mais il y a aussi, encore une fois, une sorte de nouvelle dimension : il doit être très compétitif du point de vue de la récupération et du déploiement de l’énergie. On en revient au fait que c’est une Formule 1 complexe. Je pense que nous nous y habituerons."

"Nous devons veiller à ne pas introduire d’éléments de complication supplémentaires, car je pense que ce dont nous avons parlé jusqu’à présent est suffisant. Je pense que nous, les écuries, la Formule 1, les pilotes, devons nous assurer de donner la version la plus simple possible à nos fans, car une Formule 1 autoréférentielle n’est utile à personne."

"Ainsi, dans notre façon de faire les choses, dans notre façon d’exploiter le matériel technique, en particulier l’unité de puissance, et dans la manière dont nous la réglementons, avec certaines adaptations si elles sont".

"Cela doit être fait, et cela doit être fait à très court terme, dans l’intérêt du spectacle en piste, mais aussi dans l’intérêt d’avoir des courses simples. C’est une industrie du divertissement. Ce n’est pas une industrie technique autoréférentielle."

"Donc, je dirais qu’il y a certainement du travail devant nous pour simplifier les aspects techniques et examiner les implications pour la course ; c’est un dialogue que nous menons avec la FIA, non seulement avec les écuries, mais aussi avec les pilotes."