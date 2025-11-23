’Ça ne peut pas continuer comme ça’ : Tsunoda tacle Red Bull après une nouvelle déception

Yuki Tsunoda a terminé 14e de la course à Las Vegas, et le pilote Red Bull déplore un nouveau week-end sans points. Malgré une très bonne entame de week-end, une mauvaise pression pneumatique lors des qualifications l’a relégué au 19e rang.

Parti des stands avec un moteur neuf et des réglages pour le sec, il s’est arrêté à un mauvais timing en début de course lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée, et n’a rien pu faire après cela.

"Tout d’abord, c’est malheureux que la voiture de sécurité virtuelle se soit terminée à ce moment, juste après que je me suis arrêté, c’était malheureux" a déclaré Tsunoda. "J’ai ensuite eu de l’air sale toute la course, et les choses continuent à aller contre moi."

"C’est difficile. Le rythme que j’ai montré avant les qualifications était bon, j’ai perdu le contrôle des choses en qualifications, et c’est difficile. Le rythme va dans la bonne direction mais je suis frustré de ne pas pouvoir le montrer dans les résultats."

Si la déception est difficile à avaler pour le Japonais, c’est parce que son rythme était très bon en début de week-end, et qu’une erreur de l’équipe ne l’a pas aidé en qualifications, même s’il admet l’efficacité de Max Verstappen en qualifications : "Plusieurs fois, en EL1, EL2 et EL3, j’étais devant Max sur les runs de performance."

"Mais une de ses forces est qu’il arrive à amener l’équipe à un meilleur niveau en qualifications, et il a confiance à ce moment-là, ce qui lui permet d’être plus performant. Les gens le remarquent, mais je veux des résultats et l’équipe aussi. Ça ne peut pas continuer comme ça en termes d’erreur et ce genre de choses."