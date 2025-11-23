McLaren s’incline face à la supériorité de Verstappen à Vegas

Le Grand Prix de Las Vegas a confirmé un constat difficile à ignorer : Red Bull et Max Verstappen disposaient d’un rythme supérieur. McLaren, pourtant en position d’attaquer, a dû se résoudre à viser la meilleure place possible derrière le quadruple champion du monde.

Andrea Stella, directeur de l’écurie, a livré une analyse très transparente après la course... des propos tenus avant d’apprendre que ses deux monoplaces avaient trop usés leur planche et risquent la disqualification.

"Je pense qu’il faut reconnaître que Red Bull et Verstappen étaient plus rapides," admettait Stella juste après l’arrivée.

"Cela aurait été intéressant si nous avions pu prendre la tête et profiter de l’air propre, mais Max était plus rapide que nous. À un moment donné, nous avons considéré que la deuxième place serait suffisante."

Interrogé sur l’incident impliquant Oscar Piastri, Stella a tenu à relativiser les choses.

"Nous lui disions de rester calme. Nous ne savons pas exactement ce qu’il s’est passé ; il essayait de défendre sa position. Il s’attendait à moins d’écart et il était plus proche qu’il ne le pensait."

Pour McLaren, il n’est même pas certain que la tête aurait pu être conservée longtemps.

"Je ne suis pas sûr que nous aurions pu garder la tête avec ce que Verstappen a montré aujourd’hui," ajoute Stella.

L’équipe avait donc choisi une approche prudente : "Nous voulions être conservateurs, ramener la voiture, jouer nos cartes intelligemment. Oscar a manqué une opportunité aujourd’hui, mais il a besoin de cette volonté de gagner, et le reste viendra. C’est une phase de la saison très excitante : tout le monde aborde la prochaine course en pensant qu’il faut gagner."

Sur la lutte au championnat, Stella reste rationnel.

"Honnêtement, Max était plus rapide que nous dans à peu près toutes les conditions, donc à un moment donné nous avons estimé que la deuxième place était un bon résultat pour le championnat."

"Ce qui compte, ce sont les chiffres. Oscar doit aborder les deux dernières courses avec la volonté de les gagner, et prendre les choses comme elles viennent. La fin de saison est passionnante : Max, Lando, Oscar… tout le monde arrivera au prochain Grand Prix avec l’objectif de gagner et de voir où cela nous mène."

Des propos qui deviennent encore plus forts si jamais McLaren perdait tous ses points à Las Vegas : Norris mènerait le championnat pour 24 points devant Piastri et Verstappen, à égalité.

De son côté, Zak Brown s’est montré particulièrement élogieux envers Lando Norris.

"Je n’ai jamais vu Lando dans une forme pareille, physiquement et mentalement. Il est très détendu."

"Peut-être que le fait d’avoir perdu la tête du championnat l’a libéré, il est redevenu le chasseur plutôt que la proie. Et maintenant qu’il est la proie à nouveau il est très concentré. Et tout cela combiné avec ce calme… tout fonctionne parfaitement."