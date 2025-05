’Ça me saoule’ : Hadjar pense que la cinquième place était jouable à Imola

Isack Hadjar a encore atteint la Q3 à Imola, et il continue sa série de courses sans être éliminé une seule fois en Q1. Le pilote Racing Bulls était toutefois frustré après la qualification, car il a fait une erreur dans son deuxième tour rapide, celui en pneus neufs, et pense que sa neuvième place aurait pu être une cinquième position sur la grille.

"Je ne comprends pas pourquoi je perds la voiture. Les virages 2 et 3 sont compliqués mais je l’avais parfaitement positionnée, c’est exactement ce que je voulais faire. Je ne comprends pas pourquoi je la perds sur le vibreur car j’ai fait des tours où je le prenais davantage et elle ne partait pas" s’agace Hadjar.

"Ca m’énerve un peu de ne pas avoir pu me battre jusqu’au bout. Quand je vois les temps, la cinquième place était largement faisable. On est à trois dixièmes alors que je fais mon temps sur des vieux pneus avec une erreur, donc ça me saoule."

Comme Red Bull l’an dernier, l’équipe de Faenza a des difficultés sur les vibreurs, et le Français pense que ça a coûté cher à Imola : "Non, sur du plat elle est très bien, elle marche très bien ! Mais on est un peu moins forts que les autres sur la faculté à prendre les vibreurs, c’est notre point faible, et ça a joué contre nous aujourd’hui."

Hadjar prédit néanmoins une stratégie à deux arrêts : "Je pense qu’ils n’auront pas de mediums pour demain, je crois, donc ce sera plus compliqué pour eux. Il y aura deux arrêts donc pas mal d’opportunités et on est là pour marquer de gros points."

Liam Lawson a été éliminé en Q1 avec la 16e place, mais il sera 15e au départ grâce à la pénalité de Franco Colapinto. Mais une dernière chance ratée en piste l’a privé d’un chrono : "Ne pas faire le dernier tour était dommage, on avait une voiture rapide. C’est difficile à avaler après les dernières courses. On était assez rapides aujourd’hui mais on a été malchanceux."

Le Néo-Zélandais espère avoir de la réussite prochainement alors qu’il peine à sortir du lot et subit la loi de Hadjar : "Le sport peut être comme ça, on travaille dur, on doit tout mettre bout à bout, mais c’est dommage. Je continue à travailler dur, je suis sûr que ma chance viendra."