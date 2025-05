Sauber réussit à atteindre la Q2 avec Bortoleto à Imola

Après une séance de qualifications perturbée, marquée par deux drapeaux rouges en Q1, l’équipe Sauber s’élancera dimanche du Grand Prix d’Émilie-Romagne depuis les 14e et 17e positions respectives sur l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Gabriel Bortoleto a accédé à la Q2 pour la deuxième fois de la saison, s’emparant de la 15e place grâce à un dernier tour solide en Q1, avant de se qualifier 14e au classement général.

« Je suis vraiment content d’être de retour en Q2 ; le week-end n’a pas été le plus facile jusqu’à présent. Nous avons réalisé des séances propres tout au long du week-end, et contrairement à Miami, où nous étions confiants quant à notre progression, aujourd’hui a été beaucoup plus difficile. Cela dit, tout s’est bien passé pour nous. Nous avons maximisé le potentiel de la voiture, sommes restés concentrés et avons réalisé un run impeccable. Les dépassements seront difficiles ici, donc la course de demain se jouera sur la stratégie – et peut-être un peu de chaos à l’avant. Quoi qu’il en soit, nous allons tout donner et voir ce que nous pouvons accomplir. »

Hülkenberg a affiché un rythme similaire en Q1, mais a été au large dans le dernier virage lors de sa dernière tentative, manquant de peu la Q2 pour seulement 0,178 seconde.

« Pour moi, le week-end a été assez difficile jusqu’à présent. Je n’ai pas trouvé le bon rythme ni la bonne connexion avec la voiture vendredi et samedi, ce qui est crucial ici à Imola. Ce circuit à l’ancienne est amusant, mais extrêmement rapide et impitoyable. Si on touche un peu trop les vibreurs, la voiture devient instable et on perd du temps. Tout bien considéré, mon dernier tour a été plutôt bon jusqu’au dernier secteur, où ma voiture a surviré dans le virage 17 et j’ai pris un peu trop large. Il nous faudra un peu de chance en course demain, car sur un circuit étroit comme Imola, les occasions de dépassement sont rares. Nous allons saisir toutes les occasions de maximiser notre potentiel, conscients du caractère imprévisible de cette course. »