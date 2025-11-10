Vasseur veut voir ’le positif’ pour Ferrari mais admet qu’il est ’difficile d’en trouver’

Ferrari a connu un cauchemar au Brésil avec un double abandon en course ce dimanche. Les deux pilotes ont été percutés en début de course et aucun n’a vu l’arrivée, ce qui repousse la Scuderia à la quatrième place derrière Red Bull, et loin de Mercedes F1.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, essaie comme toujours de voir le verre à moitié plein et les points positifs de ce week-end qui n’a été sauvé que par la troisième place de Charles Leclerc en qualifications.

"Après un après-midi comme celui de notre course au Brésil, il faut se concentrer sur les points positifs du week-end, même s’il est difficile d’en trouver alors que la saison touche à sa fin et que nous avons deux abandons" indique Vasseur, qui n’était pas mécontent du Sprint.

"Lors des Qualifications Sprint, nous avons obtenu un résultat correct, lors de la course Sprint, le rythme était bon et les qualifications se sont bien déroulées avec Charles. Mais ce fut un dimanche très difficile. J’avais le sentiment qu’au moins avec Charles, nous étions bien placés, mais nous avons payé le prix d’une collision entre Antonelli et Piastri, ce qui est très dur pour lui et pour l’équipe."

"Il était bien placé, il était deuxième, puis il a été éliminé. C’est décevant, car il était en mesure de se battre pour la première place ou au moins pour le podium. Dans une situation comme celle-ci, non seulement vous perdez des points, mais vous en donnez aussi aux autres."

"Quant à Lewis, il a perdu énormément d’appui aérodynamique, soit à cause de la collision avec Sainz, soit parce que son aileron avant s’est retrouvé sous le plancher après avoir touché Colapinto, soit à cause des deux incidents."

"Lewis avait un bon rythme, mais on ne peut pas revenir après deux accidents. Il était logique de lui demander d’abandonner, car il était dernier et il manquait 30 à 40 points d’appui aérodynamique à la voiture. Nous avons donc purgé la pénalité pour éviter de la payer sur la grille de Vegas, puis retiré la voiture de la course."

Le Français ne veut pas voir en ce zéro pointé un reflet des performances de l’équipe, et il s’abstient de tirer un bilan concret : "Il est très difficile de tirer des conclusions de ce week-end en raison de la façon dont il s’est terminé."

"Nous nous sommes bien repris après un début difficile vendredi, mais ce résultat est dommage pour nous, dommage pour la lutte pour le championnat constructeurs, mais nous allons maintenant rentrer à Maranello et nous préparer au mieux pour la dernière triplette de courses de l’année."