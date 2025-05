’Il y a des limites’ : Bortoleto en veut à Antonelli après leur accrochage

Gabriel Bortoleto a terminé 14e du Grand Prix de Monaco malgré un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli au premier tour. Le pilote Sauber F1 avait fait un superbe dépassement par l’extérieur et a ensuite subi une vengeance involontaire de son rival qui a commis une erreur.

"C’est dommage, j’ai réussi à faire un beau dépassement dans l’épingle, c’était bien, j’ai gagné une place par l’extérieur. Je pense qu’il n’était pas content d’avoir perdu une place et il a essayé un dépassement très optimiste" a déclaré Bortoleto, qui détaille l’accident et explique qu’il ira parler à l’Italien.

"Il a tiré tout droite et pour l’éviter j’ai dû aller dans le mur, j’ai détruit mon aileron, j’ai dû rentrer et ma course était finie. C’est dommage parce que je pense qu’on aurait pu tester de belles choses sur la stratégie, mais la course était ennuyeuse après avec des consignes d’équipes partout."

"Il ne voulait évidemment pas me mettre dans le mur mais il l’a quand même fait. Je finirai par lui parler mais je dois réfléchir, je ne veux pas créer de problèmes. On ne se bat pas pour des podiums ou des victoires donc je ne vois pas pourquoi il tenterait ça, mais en même temps, on se bat en piste. Mais il y a des limites à tout."

Nico Hülkenberg n’a rien pu tenter pour aller chercher un bon résultat malgré les deux arrêts obligatoires : "Cela a été douloureux. Il n’y a pas grand-chose à faire, vous n’êtes qu’un passager, vous restez là à rouler lentement, impossible de doubler. Je ne suis pas le seul, beaucoup de gars ont été victimes de ça."

Seizième d’une course "monotone" selon ses mots, il ne pense pas que les gens aient apprécié ce spectacle artificiel : "Je pense que ce n’est pas le spectacle et que cela n’a pas donné l’effet que la Formule 1 espérait donner à cette course. Il sera intéressant de voir et d’entendre les échos après coup, ce que les gens vont en dire."